به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقاومت اسلامی لبنان با صدور چند بیانیه از اجرای سلسله عملیات‌های دقیق علیه مواضع، تجهیزات زرهی و تجمعات نظامیان صهیونیست خبر داد.

بنا به بیانیه‌های حزب الله، رزمندگان مقاومت موفق شدند یک خودروی زرهی (نفربر) از نوع «نمیرا» متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در «بنت جبیل» هدف قرار دهند.

همچنین، یک نفربر دیگر از همین نوع در شهرک «زوطر شرقی» هدف پهپادهای انتحاری ابابیل قرار گرفت که به گفته مقاومت، اصابت به هدف کاملا دقیق و مؤکد بوده است.

در حوزه پدافند هوایی، یگان‌های مقاومت اسلامی لبنان موفق شدند دو فروند پهپاد متخاصم ارتش رژیم صهیونیستی را که در حال نقض حریم هوایی لبنان بر فراز شهرک‌های «صریفا» و «دیر کیفا» بودند، با تسلیحات مناسب هدف قرار داده و سرنگون کنند.

در ادامه این حملات، تجهیزات مخابراتی و جاسوسی نظامیان صهیونیست در پایگاه «العاصی» (مقابل شهرک میس‌الجبل) هدف پهپاد انتحاری ابابیل قرار گرفت و منهدم شد.

همچنین، مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که در یک عملیات پهپادی دیگر، مولد برق پادگان «برانیت» را به دقت هدف قرار داده و از کار انداخته است.

علاوه بر حملات پهپادی، یگان موشکی حزب‌الله نیز تجمعات نظامیان صهیونیست و ادوات جنگی آنان را در شهرک «شمع» هدف قرار داد. این عملیات با شلیک چندین فروند موشک انجام شد که منجر به وارد آمدن تلفات و خسارات در صفوف نیروهای دشمن گردید.