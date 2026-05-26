صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله در قم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا میرحیدری با اشاره به ضرورت ساماندهی استفاده از موتورسیکلت در میان نسل جوان اظهار کرد: با توجه به آمار بالای استفاده از موتورسیکلت در جامعه و به‌ منظور صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از مشکلات قانونی، موضوع صدور گواهینامه برای نوجوانان در مجلس شورای اسلامی مورد توجه ویژه قرار گرفت.



وی افزود: بر اساس قانون جدید، شرایط لازم برای صدور گواهینامه موتورسیکلت‌ های ۵۰ تا ۷۰ سی‌ سی برای آقایان از سن ۱۶ سال به بالا فراهم شده است.



این مقام انتظامی استان با ابراز نگرانی از آمار تصادفات گفت: متأسفانه ۵۱ درصد از تصادفات موتورسیکلت در استان مربوط به رده سنی ۱۵ تا ۲۵ سال است، این آمار لزوم توجه جدی به قانونمند کردن و اصلاح فرهنگ استفاده از موتورسیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه ضروری را بیش از پیش نمایان می‌سازد.



فرمانده انتظامی استان قم در پایان با دعوت از تمامی دستگاه‌ها و خانواده‌ها برای کمک به ارتقای فرهنگ ترافیکی تأکید کرد: پلیس با اجرای ضوابط قانونی در حوزه شهری به دنبال ایمن‌ سازی تردد هاست و امیدواریم با همکاری مردم و رعایت قوانین توسط راکبان، شاهد کاهش چشمگیر تصادفات و تلفات جاده‌ای و شهری در سطح استان باشیم.