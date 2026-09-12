افزایش نسبی دما در قم از امروز؛ وزش باد و احتمال گردوخاک در راه است

محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان قم اظهار کرد: طی روزهای آینده روند تغییرات جوی استان با افزایش نسبی دما، وزش باد و در برخی ساعات احتمال گردوخاک همراه خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان قم افزود: دمای ثبتشده در شهر قم طی شبانهروز گذشته در بیشینه به حدود ۳۷ درجه سانتیگراد و در کمینه به ۲۳ درجه سانتیگراد رسید که نسبت به هفته گذشته حدود چهار تا پنج درجه کاهش داشته است.
وی با اشاره به روند دمایی روزهای پیش رو گفت: انتظار میرود طی دو تا سه روز آینده حدود دو درجه افزایش دما در استان رخ دهد و با وجود این افزایش، دمای هوا تا روز سهشنبه همچنان زیر ۴۰ درجه سانتیگراد باقی بماند.
ترابیان ادامه داد: امروز آسمان استان عمدتاً صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیشبینی میشود که جهت آن در ادامه به سمت شرقی تغییر خواهد کرد.
وی با بیان اینکه برای روزهای آینده وزش باد از پدیدههای مهم جوی استان خواهد بود، عنوان کرد: در روز شنبه سرعت وزش باد در برخی ساعات به حدود ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت میرسد و در مناطق مستعد احتمال ایجاد گردوخاک و غبارآلود شدن هوا وجود دارد.
کارشناس هواشناسی استان قم گفت: آسمان استان در روز شنبه صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات شب بر میزان ابرها افزوده میشود و در همین بازه زمانی احتمال بارش پراکنده نیز وجود دارد.
وی افزود: در روز شنبه دمای هوای شهر قم در کمینه به حدود ۲۳ درجه و در بیشینه به ۳۶ درجه سانتیگراد خواهد رسید و نسبت به روز جمعه تغییرات دمایی کاهشی خواهد بود.
ترابیان بیان کرد: روز یکشنبه نیز آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود و به تدریج از میزان ابرها کاسته میشود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیشبینی شده است.
وی با اشاره به احتمال وقوع گردوخاک در روز یکشنبه اظهار کرد: در برخی نقاط استان بهویژه مناطق مستعد، وزش باد میتواند با گردوخاک همراه شود و سرعت باد در این روز حدود ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان قم افزود: جهت وزش باد در روز یکشنبه شرقی خواهد بود و کمینه دمای شهر قم حدود ۲۲ درجه و بیشینه دما حدود ۳۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ترابیان با اشاره به شرایط جوی هفته آینده گفت: ورود هوای خنکتر به نیمه شمالی کشور میتواند به کاهش دما در مناطق شمالی منجر شود و امید است با فعالیت موج جدید جوی، شرایط برای تغییر محسوستر هوا و شکلگیری بارش فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین بررسیها، روند افزایش دما در قم تا روز سهشنبه ادامه خواهد داشت و دما در این مدت همچنان در محدوده کمتر از ۴۰ درجه سانتیگراد قرار میگیرد.
بر اساس پیشبینیهای هواشناسی استان قم، طی سه روز آینده آسمان استان در روزهای شنبه و یکشنبه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد، افزایش ابر در ساعات شب شنبه، احتمال بارش پراکنده و گردوخاک از مهمترین پدیدههای جوی این مدت خواهد بود.
در ۲۴ ساعت گذشته، خنکترین صبحگاه استان قم در نیزار با دمای ۱۵.۲ درجه سانتیگراد و گرمترین بعدازظهر در جمکران با دمای ۴۰.۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
قم- کارشناس هواشناسی قم از افزایش نسبی دمای استان تا سهشنبه خبر داد و گفت: وزش باد و احتمال گردوخاک طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان قم اظهار کرد: طی روزهای آینده روند تغییرات جوی استان با افزایش نسبی دما، وزش باد و در برخی ساعات احتمال گردوخاک همراه خواهد بود.
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