۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

مقاتلی: ۳۴ اثر تاریخی شهرستان دشتی ثبت ملی شد

 بوشهر- فرماندار دشتی با تأکید بر اینکه آثار تاریخی هویت جدایی‌ناپذیر این شهرستان هستند، از ثبت ملی ۳۴ اثر تاریخی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در بازدید از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دشتی، ضمن گرامیداشت حماسه سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر، هفته میراث فرهنگی را به فعالان این عرصه تبریک گفت و اظهار داشت: شهرستان دشتی در کنار غنای فرهنگی، دارای پیشینه تاریخی ارزشمندی است که هویت این مرز و بوم را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به وضعیت آثار باستانی شهرستان گفت: در حال حاضر ۳۴ اثر تاریخی در سطح شهرستان دشتی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است که حفاظت و معرفی این آثار وظیفه‌ای همگانی و حاکمیتی است.

فرماندار دشتی یکی از پروژه‌های اولویت‌دار حوزه میراث فرهنگی را مرمت حمام قلعه محمدخان دشتی برشمرد و افزود: این پروژه در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در حال اجراست و انتظار می‌رود با پیگیری‌های مستمر، روند اجرای آن تسریع شود تا به‌زودی شاهد بهره‌برداری از این بنای ارزشمند باشیم.

مقاتلی به حمایت دولت از مشاغل حوزه صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد و گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته، تعهدات دولت در زمینه تسهیلات اشتغال‌زایی این حوزه به‌صورت ۱۰۰ درصد محقق شده و مبلغ ۷۰ میلیارد ریال به متقاضیان و فعالان پرداخت شده است.

وی با تأکید بر اهمیت و تعامل با بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: نشست با فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری باید به‌صورت مستمر برگزار شود تا با شناسایی موانع و استفاده از ظرفیت‌های بومی، مسیر توسعه اقتصادی از درگاه گردشگری بعنوان یک صنعت رو به رشد جهانی هموارتر گردد.

