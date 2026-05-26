مقاتلی: ۳۴ اثر تاریخی شهرستان دشتی ثبت ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در بازدید از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دشتی، ضمن گرامیداشت حماسه سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر، هفته میراث فرهنگی را به فعالان این عرصه تبریک گفت و اظهار داشت: شهرستان دشتی در کنار غنای فرهنگی، دارای پیشینه تاریخی ارزشمندی است که هویت این مرز و بوم را تشکیل میدهد.
وی با اشاره به وضعیت آثار باستانی شهرستان گفت: در حال حاضر ۳۴ اثر تاریخی در سطح شهرستان دشتی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است که حفاظت و معرفی این آثار وظیفهای همگانی و حاکمیتی است.
فرماندار دشتی یکی از پروژههای اولویتدار حوزه میراث فرهنگی را مرمت حمام قلعه محمدخان دشتی برشمرد و افزود: این پروژه در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در حال اجراست و انتظار میرود با پیگیریهای مستمر، روند اجرای آن تسریع شود تا بهزودی شاهد بهرهبرداری از این بنای ارزشمند باشیم.
مقاتلی به حمایت دولت از مشاغل حوزه صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد و گفت: با تلاشهای صورتگرفته، تعهدات دولت در زمینه تسهیلات اشتغالزایی این حوزه بهصورت ۱۰۰ درصد محقق شده و مبلغ ۷۰ میلیارد ریال به متقاضیان و فعالان پرداخت شده است.
وی با تأکید بر اهمیت و تعامل با بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: نشست با فعالان و سرمایهگذاران حوزه گردشگری باید بهصورت مستمر برگزار شود تا با شناسایی موانع و استفاده از ظرفیتهای بومی، مسیر توسعه اقتصادی از درگاه گردشگری بعنوان یک صنعت رو به رشد جهانی هموارتر گردد.
