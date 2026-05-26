کاهش ۵۰ درصدی مرگ مادران باردار در بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن اسدی شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح مهمترین دستاوردها و برنامه های حوزه سلامت پرداخت و گفت: برای نخستین بار ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار توازن به مرکز بهداشت بویراحمد اختصاص یافت و این میزان عدد قابل تاملی است.

وی با تأکید بر نقش رسانه ها به عنوان بازوی نظام سلامت گفت: رسانه ها رکن اصلی ارتقای امنیت روانی و آگاهی بهداشتی جامعه هستند و بدون همراهی آنها پروژه های بهداشتی به نتیجه مطلوب نمیرسد.

رئیس مرکز بهداشت بویراحمد با اشاره به آمار سلامت مادران باردار اظهار کرد: موارد مرگ مادر باردار در این شهرستان از ۴ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۲ مورد در سال جاری کاهش یافته که بیانگر کاهش ۵۰ درصدی است هرچند هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم اما روند نزولی بوده است.

وی به اقدامات این مرکز در زمینه جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: ۲ هزار و ۳۸۵ مشاوره پیش از ازدواج، یک هزار مشاوره فرزندآوری، شناسایی یک هزار و ۲۱۰ زوج نابارور جدید و انجام ۶ هزار و ۵۶۳ تست پاپ اسمیر برای بانوان از جمله اقدامات انجام شده است.

اسدی با هشدار نسبت به بیماری های غیرواگیر، بیان کرد: ۳۲ هزار بیمار فشارخون بالا در افراد بالای ۳۰ سال و ۱۶ هزار بیمار دیابت نوع ۲ شناسایی شده اند و همچنین غربالگری ۲ هزار و ۹۰۲ نفر در بحث سرطان سینه، یک هزار و ۹۹۴ نفر در سرطان دهانه رحم و مراقبت از ۵۸ هزار کودک زیر پنج سال انجام شده است.

وی با بیان اینکه پوشش واکسیناسیون در این شهرستان به ۹۸ درصد رسیده و این بالاتر از میانگین کشوری است.

رئیس مرکز بهداشت بویراحمد از اجرای پایلوت پزشک خانواده و نظام ارجاع از یکم شهریور خبر داد و گفت: این برنامه از سال ۸۴ توسط رئیس جمهور فعلی آغاز شد اما متوقف ماند و اکنون با نگاه ویژه دولت شهرستان بویراحمد به عنوان تنها شهرستان استان کهگیلویه و بویراحمد میزبان این طرح تحول آفرین خواهد بود که هزینه های درمانی را کاهش میدهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نظارت بر سلامت مواد غذایی اشاره کرد و افزود: در سال جاری ۱۹۰ واحد متخلف پلمپ، ۳۸ تن مواد غذایی فاسد معدوم، ۸۵۰ قلیان از اماکن عمومی جمع آوری و ۲ هزار و ۵۸۱ نمونه‌ برداری میکروبی از آب آشامیدنی انجام شده است.

اسدی با اشاره به دو معضل اساسی از رسانه ها خواست برای حل آنها مطالبه گری کنند: مدیریت پسماند در حاشیه شهر یاسوج که سفره های زیرزمینی را تهدید میکند و ساماندهی قصابی های غیرمجاز در منطقه تنگاری که کانون بیماری تب مالت است.

وی با بیان اینکه ۹۷ مورد جدید تب مالت ثبت شده از مردم خواست از خرید گوشت از این مراکز خودداری کنند.