به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید قربان، خاطرنشان کرد: امروز کشورمان با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده مواجه است؛ از جنگ و محدودیت‌های اقتصادی و ارزی تا فشارهای خارجی و حوادث غیرمترقبه دیگر. در چنین شرایطی، فلسفه عید قربان چراغ راه ماست: «گذشتن از منویات شخصی در مسیر اهداف بزرگ‌تر».

وی تأکید کرد: شاید خوانش و تفسیر امروزی از عید قربان در حیطه وظایف ما و دیگر متولیان زنجیره تأمین‌ فراورده‌های سلامت، به ویژه دارو و تجهیزات پزشکی این باشد که با الهام از روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، در کنار هم بایستیم و با پذیرش اولویت‌های ملی، آثار چالش های کمبود و فشار اقتصادی را در حوزه خود به حداقل برسانیم

پیرصالحی افزود: وقتی فعالان صنعت سلامت، سازمان غذا و دارو و تمامی دست‌اندرکاران زنجیره تأمین، «منفعت مردم» را بر «منفعت شخصی» مقدم بدارند که همواره داشته اند تردیدی نیست که از این طوفان‌ها هم عبور می کنیم و کشور را به‌ سلامت به نسل‌های آینده می سپاریم.

وی خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو باور دارد که همدلی، هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، کلید عبور از چالش‌ها است و در این مسیر، همراهی شرکت‌های متعهد که با الهام از فلسفه ابراهیمی عید قربان از منافع خود می گذرند، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای کشور است.

پیرصالحی، عید سعید قربان را به تمامی مسلمانان جهان، به‌ ویژه مردم و تلاشگران عرصه سلامت کشورمان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با تکیه بر ایمان، اخلاق حرفه‌ای و همدلی ملی، گام‌های مؤثرتری در مسیر اعتلای سلامت همگانی و سربلندی ایران اسلامی برداشته شود.