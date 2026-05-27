لقمان محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسمی ویژه و منحصربه‌فرد همزمان با فرا رسیدن عید بندگی خبر داد و اظهار کرد: طبق یک سنت حسنه و قدیمی، هرساله مراسم عید سعید قربان همراه با آئین خاص و باشکوهی در شهر بانه‌وره از توابع شهرستان پاوه برگزار می‌شود.

سرپرست قربانگاه بانه‌وره شهرستان پاوه در تشریح جزئیات این مراسم سنتی و مشارکتی افزود: در این آئین زیبا و خداپسندانه، تمام کسانی که در سطح این شهر قصد انجام فریضه قربانی را دارند، دام‌های قربانی خود را در یک محل مشخص و از پیش تعیین‌شده جمع‌آوری می‌کنند.

مشارکت اهالی در ذبح و توزیع همگانی

وی در ادامه با اشاره به همدلی و مشارکت مثال‌زدنی مردم در این روز بزرگ بیان کرد: پس از تجمیع دام‌ها، طی یک مراسم ویژه و با همراهی و همیاری پرشور اهالی شهر، دام‌ها ذبح شده و سپس گوشت آن‌ها به‌دقت قطعه‌بندی می‌شود.

محمودی در پایان با تأکید بر جنبه‌های اجتماعی و نوع‌دوستانه این آئین خاطرنشان کرد: پس از آماده‌سازی و قطعه‌بندی، گوشت‌های قربانی به‌صورت کاملاً منظم بسته‌بندی شده و در نهایت با مساوات و همدلی در بین تمام مردم شهر توزیع و تقسیم می‌گردد تا برکت و حلاوت این عید بزرگ به خانه‌های همه شهروندان برسد.