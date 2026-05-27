به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های نماز عید سعید قربان در ارومیه با تاکید بر وحدت و انسجام امت اسلامی، اظهار کرد: اتحاد و وحدت مسلمانان و امت اسلامی یک موضوع مهمی است که همواره باید مورد توجه بوده و در این راستا عمل شود.

امام جمعه ارومیه با بیان اینکه اتحاد امت اسلامی برکات فراوانی دارد، گفت: یکی از موضوعات مهم در حج نیز وحدت بوده و در واقع حج، مقدمه و نماد وحدت و انسجام است.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نیز در پیام خود به حجاج بیت‌الله الحرام به موضوع وحدت اشاره کردند، افزود: مسلمانان دارای اشتراکات فراوانی هستند که می‌توانند با وحدت و اتحاد؛ امت واحده را تشکیل دهند و باید نیز این چنین باشد.

حجت الاسلام قریشی تصریح کرد: اگر اتحاد و وحدت کامل در امت اسلامی ایجاد شده بود؛ قطعا شاهد این جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی نبودیم و دشمنان مسلمان جرات نمی‌کردند که این جنایات را مرتکب شوند.

امام جمعه ارومیه با تاکید بر اینکه وحدت رمز غلبه و پیروزی بر دشمنان است، اظهار کرد: اگر وحدت و انسجام داشته باشیم؛ بر دشمن غالب خواهیم شد و اگر متفرق شویم و با هم اختلاف پیدا کنیم؛ دشمن جرات پیدا کرده و پیش می‌آید و لذا یک موضوع و مسئله واجب در جهان اسلام؛ مسئله وحدت و انسجام است.

وی گفت: حفظ وحدت و انسجام یکی از مهم‌ترین توصیه‌های امامین انقلاب بوده و شهادت رهبر شهید انقلاب نیز وحدت و انسجام را در کشور تقویت کرد.

حجت الاسلام قریشی در ادامه با اشاره به حضور حجاج در بیت‌الله الحرام، افزود: حج نمود بارزی از اتحاد و همبستگی در میان مسلمانان بوده و هر ساله میلیون‌ها مسلمان از نژادها، زبان‌ها و ملیت‌های گوناگون، تنها با هدف مشترک گرد هم می‌آیند و آن هم بندگی خالصانه در برابر خدای یگانه است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: عید قربان، عید بندگی و اطاعت و یکی از بزرگ‌ ترین اعیاد مسلمانان بوده که نماد خالصانه‌ترین تسلیم در برابر معبود است.