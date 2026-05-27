هشدار دریایی سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان بوشهر اظهار کرد: زمان شروع این هشدار شنبه (۹ خرداد) و زمان پیان آن اواخر وقت دوشنبه (۱۱ خرداد) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود:وزش باد متوسط تا نسبتا شدید (گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت) افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ کیلومتر) از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار سواحل و فراساحل استان بوشهر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد:افزایش ارتفاع موج خلیج فتارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق های صیادی و تفریحی و خطر غرق شدن شناگران در مناطق تحت تاثیر از اثرات این مخاطره پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضرور به ویژه تردد شناورهای سبک و قایق های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا ، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.