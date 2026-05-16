هشدار سیلاب ناگهانی و صاعقه در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مدیریت بحران استان اردبیل باصدور اطلاعیه ای اعلام کرد:

فعالیت سامانه بارشی طی امروز (شنبه ۲۶ اردیبهشت) در شمال غرب کشور به ویژه استان اردبیل و بخصوص در نیمه شمالی استان اردبیل خواهد بود و بر اساس نقشه های هواشناسی با توجه به نوع بارش در ساعات بعدازظهر تا عصر و حتی طی امشب، وقوع سیلاب ناگهانی در مناطقی از استان پیش بینی می شود.

شرایط امروز جدی و خطرناک است؛ لذا از حضور در بستر رودخانه ها و مسیل ها اکیدا خودداری کنید و هنگام تشکیل هسته های تندری، خود را از اصابت صاعقه و حضور در فضای باز محفوظ کنید.