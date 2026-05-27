به گزارش خبرنگار مهر، داده‌های هواشناسی استان گلستان در روز چهارشنبه ششم خردادماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که شرایط جوی استان همچنان با اختلاف دمای محسوس میان مناطق مختلف همراه است.

بر این اساس، شهرستان گنبدکاووس با ثبت دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهرستان گلستان در صبح امروز بود. همچنین کمینه دمای شهر گرگان نیز ۱۵ درجه ثبت شد و پیش‌بینی می‌شود دمای مرکز استان در گرم‌ترین ساعات روز به ۳۲ درجه سانتی‌گراد برسد.

طبق اعلام ایستگاه‌های هواشناسی، اینچه‌برون با ثبت دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد در روز گذشته، گرم‌ترین نقطه استان گلستان بود.

کمینه دمای حداقل ثبت‌شده در برخی ایستگاه‌های استان در صبح امروز چهارشنبه نیز به این شرح اعلام شد: اینچه‌برون و مراوه‌تپه ۱۷ درجه، بندرگز و مینودشت ۱۸ درجه، بندرترکمن، علی‌آباد، کلاله و هاشم‌آباد ۱۶ درجه و گنبدکاووس ۱۵ درجه سانتی‌گراد است.