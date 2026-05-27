به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای حمایت از آبزی‌پروران و تسهیل در تأمین نهاده‌های تولید، جلسه‌ای با حضور معاون آبزی‌پروری اداره‌کل شیلات لرستان، رئیس گروه آبزیان، مدیرعامل اتحادیه آبزی‌پروران استان و معاون یکی از بانک‌های استان در محل دفتر معاون آبزی‌پروری برگزار شد.

جزئیات طرح تامین اعتباری خوراک

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد پس از معرفی آبزی‌پروران توسط اتحادیه، اعتبار خرید خوراک به صورت یک‌ساله در اختیار آنان قرار گیرد.

این تسهیلات از سقف مشخصی برخوردار نبوده و آبزی‌پروران می‌توانند متناسب با نیاز تولیدی خود، نسبت به تهیه خوراک اقدام کنند.

سقف اعتباری ۵ میلیارد تومانی برای بهره‌برداران مستاجر

برای بهره‌بردارانی که به صورت مستاجر در مزارع فعالیت می‌کنند، سقف اعتباری ۵ میلیارد تومان تعیین شده است.

مطابق این طرح، اتحادیه آبزی‌پروران مسئولیت کنترل کیفیت خوراک و هماهنگی با کارخانجات تولیدکننده را بر عهده خواهد داشت تا ضمن تأمین نهاده با کیفیت، زمینه حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان استان فراهم شود.

اجرای این طرح می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار مالی بر آبزی‌پروران، تسهیل فرآیند تأمین خوراک و تقویت تولید پایدار در بخش آبزی‌پروری استان ایفا کند.