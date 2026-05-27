به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: روزهای گرمی در انتظار اغلب استان‌های کشور است و به مسافران شمال کشور توصیه می‌کنیم مراقب جنگل‌ها باشند و اگر برای پخت‌وپز آتشی روشن می‌کنند، حتماً پیش از ترک محل آن را به‌طور کامل خاموش کنند.

وی افزود: افزایش نسبی دما در روزهای پایانی هفته جاری بیشتر استان‌های کشور را در بر می‌گیرد و در برخی مناطق، دما به آستانه رکوردهای تاریخی نزدیک شده است. دمای هوای مشهد در روز سه‌شنبه (۵ خرداد) به ۳۴.۵ درجه سانتی‌گراد رسید که این میزان در ۵۰ سال اخیر تنها یک درجه با رکورد بیشینه دمای این روز فاصله داشته است.

این کارشناس هواشناسی بیان کرد: احتمال شکسته‌شدن رکوردهای گرمایی، به‌ویژه در روز جمعه (۸ خرداد)، در مناطق حاشیه دریای خزر، شمال شهر قم و جنوب تهران دور از ذهن نیست و این گرمای غیرمتعارف باعث می‌شود شرایط برای شکل‌گیری بارش‌های قابل‌توجه، حتی در ارتفاعات، فراهم نشود.

وی ادامه داد: شهروندان باید توجه داشته باشند که افزایش دما احتمال ذوب برف در ارتفاعات را بیشتر می‌کند و همین موضوع می‌تواند خطر وقوع سیلاب و روان‌آب را در مناطق پایین‌دست افزایش دهد.

اصغری با اشاره به احتمال وقوع سیل در دامنه‌های البرز، تصریح کرد: مردم تا حد امکان از حضور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند، زیرا افزایش دما و ذوب برف می‌تواند شرایط را برای وقوع روان‌آب مهیا کند.

وی گفت: گرمای غیرمعمول همچنین احتمال وقوع طوفان و وزش بادهای شدید و خسارت‌آفرین را افزایش داده است. بر همین اساس، برای استان‌های آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، قزوین، قم و تهران هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است.

این کارشناس هواشناسی افزود: بخشی از گرد و غبار پیش‌بینی‌شده در آسمان کشور منشأ خارجی دارد و طبق بررسی‌ها از عراق وارد کشور خواهد شد که می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسافرانی که قصد سفر به استان‌های اردبیل و گیلان را دارند، بهتر است پیش از غروب آفتاب روز جمعه برای بازگشت اقدام کنند، چرا که از شامگاه جمعه بارش‌ها آغاز می‌شود و این سامانه بارشی روز شنبه نیز با شدت و ضعف در منطقه تداوم خواهد داشت.