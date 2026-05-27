محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، نفوذ توده هوای گرم و روند افزایش دما تا روز جمعه در سطح استان پیشبینی میشود.
وی افزود: طی روزهای پنجشنبه و جمعه، وقوع دماهای ۴۷ درجه و بالاتر در نیمه جنوبی تا بخشهای مرکزی استان مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره تغییرات جوی در روزهای آتی گفت: طی روزهای جمعه و شنبه با گذر موج ضعیفی از فراز استان، شاهد ابرناکی، کاهش محسوس دما بین پنج تا هشت درجه و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظهای در اغلب نقاط استان خواهیم بود.
سبزهزاری با اشاره به شرایط دریا و کیفیت هوا ادامه داد: با توجه به شدت وزش باد، احتمال خیزش گردوخاک محلی و موقتی در بخشهای جنوبی، غربی و مرکزی دور از انتظار نیست؛ همچنین شمال خلیجفارس نیز طی این مدت مواج خواهد بود.
وی درباره ثبت بیشینه و کمینه دمای استان در شبانهروز گذشته تصریح کرد: آغاجاری با ۴۵ و ایذه با ۱۸.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: در شبانهروز گذشته کلانشهر اهواز به بیشینه دمای ۴۲.۳ و کمینه ۲۹ درجه سانتیگراد رسیده است.
