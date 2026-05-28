محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، توده هوای گرم تا فردا در استان مستقر است اما از روز شنبه شاهد کاهش محسوس پنج تا هشت درجهای دما در سطح استان خواهیم بود.
وی افزود: طی روزهای جمعه و شنبه گذر موج ضعیفی از فراز استان، موجب ابرناکی و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظهای در اغلب نقاط استان میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره وضعیت گردوخاک توضیح داد: با توجه به میزان شدت وزش باد، احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در بخشهای جنوبی، غربی و مرکزی استان دور از انتظار نیست.
سبزهزاری با اشاره به وضعیت خلیجفارس ادامه داد: شمال خلیجفارس از اواسط روز جمعه تا اواخر روز یکشنبه مواج پیشبینی میشود و لازم است دریانوردان تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
وی در خصوص ثبت بیشینه و کمینه دمای استان تصریح کرد: در شبانهروز گذشته آغاجاری با ۴۶.۶ و ایذه با ۲۱.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: کلانشهر اهواز نیز در شبانهروز گذشته بیشینه دمای ۴۴.۳ و کمینه ۲۶.۴ درجه سانتیگراد را ثبت کرده است.
نظر شما