۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

کاهش محسوس دما و وقوع تندباد در راه خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: عبور امواج ضعیف از فراز استان تا روز شنبه موجب ابرناکی، وزش باد و احتمال رگبارهای نقطه‌ای در برخی مناطق خواهد شد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده عبور امواج ضعیفی تا روز شنبه از فراز استان است که سبب ابرناکی و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان خواهد شد. وی افزود: در این مدت رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود و احتمال رگبارهای نقطه‌ای همراه با رعدوبرق در مناطق شرقی و شمالی استان نیز دور از انتظار نیست.

وی گفت: امروز کاهش محسوس دما در حدود چهار تا پنج درجه پیش‌بینی می‌شود اما فردا افزایش دو تا سه درجه‌ای دما رخ خواهد داد و سپس در روزهای جمعه و شنبه دوباره روند کاهش دما در سطح استان مورد انتظار است.

سبزه‌زاری عنوان کرد: شمال خلیج فارس نیز تا اوایل هفته آینده مواج خواهد بود.

وی افزود: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با ۴۳.۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۱۶.۶ درجه سانتی‌گراد سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در همین مدت اهواز نیز بیشینه دمای ۴۲.۱ و کمینه دمای ۲۴.۵ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده است.

کد مطلب 6821827

