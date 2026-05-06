کاهش محسوس دما و وقوع تندباد در راه خوزستان

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشاندهنده عبور امواج ضعیفی تا روز شنبه از فراز استان است که سبب ابرناکی و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی تندباد لحظهای در اغلب نقاط استان خواهد شد. وی افزود: در این مدت رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات استان پیشبینی میشود و احتمال رگبارهای نقطهای همراه با رعدوبرق در مناطق شرقی و شمالی استان نیز دور از انتظار نیست.
وی گفت: امروز کاهش محسوس دما در حدود چهار تا پنج درجه پیشبینی میشود اما فردا افزایش دو تا سه درجهای دما رخ خواهد داد و سپس در روزهای جمعه و شنبه دوباره روند کاهش دما در سطح استان مورد انتظار است.
سبزهزاری عنوان کرد: شمال خلیج فارس نیز تا اوایل هفته آینده مواج خواهد بود.
وی افزود: در شبانهروز گذشته امیدیه با ۴۳.۹ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۱۶.۶ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در همین مدت اهواز نیز بیشینه دمای ۴۲.۱ و کمینه دمای ۲۴.۵ درجه سانتیگراد را تجربه کرده است.
