به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علی سیدزاده، سخنگوی آب و فاضلاب کشور بر اهمیت استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب در منازل مسکونی تأکید کرد و آن را یکی از مؤثرترین راهکارهای بهینه‌سازی مصرف در بخش خانگی دانست.

وی افزود: استفاده از تجهیزاتی مانند سرشیرهای کاهنده که در انتهای شیرآلات نصب می‌شوند، سر دوش‌های کم‌مصرف حمام، فلاش‌تانک‌های دو مرحله‌ای و سایه‌بان‌های کولر آبی، می‌تواند مصرف آب یک خانواده ایرانی را حداقل ۳۰ درصد کاهش دهد.

سخنگوی آب و فاضلاب کشور بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد یک کولر آبی در اوج مصرف تابستان، شبانه‌روز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ لیتر آب مصرف می‌کند. استفاده از سایه‌بان کولر به تنهایی ۱۰ تا ۱۵ درصد در مصرف آن صرفه‌جویی ایجاد می‌کند.

سیدزاده تصریح کرد: باتوجه به اینکه بخش زیادی از مصرف آب خانوار در حمام صورت می‌گیرد، نصب سر دوش‌های کاهنده و همچنین استفاده از فلاش‌تانک‌های دو مرحله‌ای در سرویس‌های بهداشتی، تأثیر چشمگیری در کاهش مصرف آب خواهد داشت.

سخنگوی آب‌وفاضلاب کشور تأکید کرد: اگر بتوانیم شیرآلات و لوازم آب‌بر منازل را به انواع تجهیزات کاهنده مجهز کنیم، هم در مصرف بهینه آب مؤثر بوده‌ایم و هم کاهش قابل توجهی در هزینه قبوض آب خانواده‌ها ایجاد می‌شود. هزینه تهیه این تجهیزات طی چند دوره قبض، برمی‌گردد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از لوازم کاهنده، یکی از راهکارهای اصلی بهینه‌سازی مصرف آب در تمام کشورهای جهان است. دولت باید با حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه و پشتیبانی از تولیدکنندگان موفق، زمینه را برای تجهیز گسترده خانوارها به این وسایل فراهم کند.