به گزارش خبرنگار مهر، کیوان ویسی عصر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: با رفع محدودیت اینترنت بینالمللی و فعال شدن مجدد بسیاری از خدمات آنلاین، بهروزرسانی تمامی سیستمها، نرمافزارها، اپلیکیشنها، سیستمهای عامل، مرورگرها، آنتیویروسها و سرویسهای بانکی امری ضروری است.
وی افزود: این اقدام در راستای رفع آسیبپذیریهای احتمالی و افزایش سطح امنیت سایبری کاربران و زیرساختهای ارتباطی انجام میشود.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان با اشاره به اهمیت دریافت بهروزرسانیها از منابع معتبر، تصریح کرد: کاربران باید تمامی بهروزرسانیها را صرفاً از مراجع رسمی و قابل اعتماد دریافت کنند تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، نفوذ بدافزارها و تهدیدات سایبری جلوگیری شود.
ویسی ادامه داد: دستگاههای اجرایی، سازمانها، شرکتهای خصوصی و عموم شهروندان باید در سریعترین زمان ممکن نسبت به بهروزرسانی سیستمها و نرمافزارهای خود اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: همکاری و اقدام بهموقع در این حوزه، نقش مهمی در حفاظت و صیانت از امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی و ارتباطی استان خواهد داشت.
نظر شما