۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۳

پایان انتظار کشاورزان یزدی؛ آغاز پلاک‌گذاری ۱۳۵ دستگاه ادوات کشاورزی

پایان انتظار کشاورزان یزدی؛ آغاز پلاک‌گذاری ۱۳۵ دستگاه ادوات کشاورزی

یزد - جانشین فرمانده انتظامی استان یزد از آغاز طرح شماره‌گذاری و واگذاری پلاک به ۱۳۵ وسیله نقلیه کشاورزی برای نخستین بار در استان خبر داد.

سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح پلاک‌پلاک‌گذاری ادوات کشاورزی اظهار کرد: با توجه به چالش‌ها و مشکلاتی که کشاورزان استان در بحث تعویض پلاک و شناسنامه ادوات خود در سطح استان داشتند، با هماهنگی‌های لازم در پلیس راهور، فرآیند هویت‌بخشی به این وسایل نقلیه آغاز شد.

وی با اشاره به تحویل و نصب اولین سری پلاک‌ها افزود: در گام نخست، ۱۳۵ دستگاه از تراکتورهایی که فاقد پلاک بودند، پلاک‌گذاری می‌شوند و مدارک آن‌ها تحویل مالکان شد مابقی وسایل نقلیه کشاورزی نیز در حال پیگیری برای انجام است.

جانشین فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: این فرآیند با جدیت پیگیری می‌شود تا تمامی ادوات کشاورزی در سراسر استان به پلاک امجهز شده و مشکلی در تردد و دریافت سهمیه سوخت نداشته باشند.

