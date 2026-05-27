سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح پلاک‌پلاک‌گذاری ادوات کشاورزی اظهار کرد: با توجه به چالش‌ها و مشکلاتی که کشاورزان استان در بحث تعویض پلاک و شناسنامه ادوات خود در سطح استان داشتند، با هماهنگی‌های لازم در پلیس راهور، فرآیند هویت‌بخشی به این وسایل نقلیه آغاز شد.

وی با اشاره به تحویل و نصب اولین سری پلاک‌ها افزود: در گام نخست، ۱۳۵ دستگاه از تراکتورهایی که فاقد پلاک بودند، پلاک‌گذاری می‌شوند و مدارک آن‌ها تحویل مالکان شد مابقی وسایل نقلیه کشاورزی نیز در حال پیگیری برای انجام است.

جانشین فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: این فرآیند با جدیت پیگیری می‌شود تا تمامی ادوات کشاورزی در سراسر استان به پلاک امجهز شده و مشکلی در تردد و دریافت سهمیه سوخت نداشته باشند.