  1. استانها
  2. کردستان
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۳

تخریب اراضی ملی در روستای «سه‌تپان» دیواندره متوقف شد

دیواندره- اکیپ کشیک اداره منابع طبیعی دیواندره با واکنش به گزارش مردمی، از ادامه تخریب اراضی ملی و مراتع روستای «سه‌تپان» جلوگیری و متخلف را برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی دریافت گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۵۰۴ (امداد جنگل و مرتع) مبنی بر تخریب مراتع در اراضی ملی روستای سه‌تپان، صبح پنجشنبه نیروهای کشیک اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیواندره در ادامه ساعات کاری روز عید سعید قربان، بلافاصله به محل اعزام شدند.

پس از حضور میدانی و بررسی دقیق وضعیت منطقه، وقوع تخلف محرز شد و مأموران نسبت به توقف کامل عملیات تخریب اقدام کردند.

در ادامه، با صدور اخطاریه قانونی و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش خسارات وارده به عرصه‌های ملی، فرد متخلف برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به اداره منابع طبیعی احضار شد.

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیواندره از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف و یا تجاوز به عرصه‌های ملی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

