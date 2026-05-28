به گزارش خبرنگار مهر، در پی دریافت گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۵۰۴ (امداد جنگل و مرتع) مبنی بر تخریب مراتع در اراضی ملی روستای سه‌تپان، صبح پنجشنبه نیروهای کشیک اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیواندره در ادامه ساعات کاری روز عید سعید قربان، بلافاصله به محل اعزام شدند.

پس از حضور میدانی و بررسی دقیق وضعیت منطقه، وقوع تخلف محرز شد و مأموران نسبت به توقف کامل عملیات تخریب اقدام کردند.

در ادامه، با صدور اخطاریه قانونی و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش خسارات وارده به عرصه‌های ملی، فرد متخلف برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به اداره منابع طبیعی احضار شد.

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیواندره از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف و یا تجاوز به عرصه‌های ملی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.