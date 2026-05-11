توقیف ۴ تراکتور متخلف در گشت حفاظتی منابع طبیعی دیواندره

تیمور رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای مأموریت‌های حفاظتی و صیانت از عرصه‌های ملی، کارشناسان سرجنگلبانی سارال در قالب گشت‌زنی مستمر در حوزه استحفاظی موفق به توقیف چهار دستگاه تراکتور شدند.

وی افزود: در این عملیات، یک دستگاه تراکتور در روستای میشیاب، یک دستگاه در روستای هزارکانیان و دو دستگاه دیگر در روستای آله‌دره سفلی شناسایی و توقیف شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دیواندره بیان کرد: این اقدامات با حضور دهیاران روستاهای مذکور و با هماهنگی پاسگاه انتظامی محل انجام شد و برای تمامی موارد، صورتجلسه محلی تنظیم شده است.

رضایی ادامه داد: متخلفان برای ارائه اظهارات تکمیلی و طی مراحل قانونی به اداره احضار شده‌اند و پرونده آنها جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین موارد دیگری از تخریب و تصرف در روستاهای یادشده نیز شناسایی و مستندسازی شده که اقدامات قانونی لازم در خصوص آنها در اسرع وقت انجام می‌شود.

رضایی تأکید کرد: حفاظت از عرصه‌های ملی و مقابله با هرگونه تخریب و تصرف غیرقانونی با قاطعیت در دستور کار منابع طبیعی دیواندره قرار دارد.