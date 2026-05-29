آخرین مهلت پذیرش دکتری استادمحور بدون آزمون دردانشگاه علم و صنعت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علم و صنعت اعلام کرد درخواست دانشآموختگان ممتاز کارشناسی ارشد برای ورود به دوره دکتری استادمحور بدون آزمون استعدادهای درخشان، بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آییننامه استعدادهای درخشان و مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بررسی خواهد شد.
بر اساس اعلام دانشگاه، پذیرش متقاضیان مطابق جدول شماره ۳ پیوست انجام میشود و داوطلبان واجد شرایط باید ثبتنام اولیه خود را حداکثر تا تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ به صورت غیرحضوری انجام دهند.
ثبتنام تنها از طریق سامانه گلستان دانشگاه علم و صنعت ایران به نشانی https://golestan.iust.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm امکانپذیر است.
