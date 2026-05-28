۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

افتتاح دانشکده علوم زیستی و آزمایشگاه دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

زنجان- دانشکده علوم زیستی و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با حضور وزیر علوم افتتاح شد.

یه گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان صبح پنجشنبه در آیین دانشکده علوم زیستی و آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه گفت: این طرح‌های عمرانی و پژوهشی در مجموع با زیربنایی بالغ بر ۷ هزار و ۲۳۶ متر مربع احداث شده است که از این میزان، یک هزار متر مربع به آزمایشگاه مرکزی و ۶ هزار و ۲۳۶ متر مربع به دانشکده علوم زیستی اختصاص دارد.

سعدالله نصیری قیداری با اشاره به روند اجرای این پروژه افزود: عملیات اجرایی این طرح‌ها از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و طی سال‌های گذشته در مجموع ۱۸۲ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری از این مجموعه‌ها می‌تواند تحولی جدی در ساختار آموزشی و پژوهشی دانشگاه ایجاد کند، تصریح کرد: افتتاح این پروژه‌ها منجر به تحقق دو تحول اساسی در دانشگاه خواهد شد؛ نخست تمرکز و تجمیع آزمایشگاه مرکزی در فضایی استاندارد، مجهز و پیشرفته که امکان ارائه خدمات تخصصی و پژوهشی به صنایع، مراکز تحقیق و توسعه (R&D) در سراسر کشور و حتی کشورهای منطقه را فراهم می‌کند.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ادامه داد: این ظرفیت جدید، زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحلیل نمونه‌های برون‌دانشگاهی را فراهم کرده و می‌تواند به ایجاد درآمدهای اختصاصی برای دانشگاه نیز منجر شود.

نصیری قیداری در ادامه به بخش دوم این پروژه اشاره کرد و گفت: دانشکده علوم زیستی با هدف تجمیع گروه‌های آموزشی و پژوهشی پراکنده از جمله بیوفیزیک، بیوشیمی و علوم سلولی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این دانشکده، علاوه بر ساماندهی ساختار فعلی، زمینه برای توسعه رشته‌های جدید و راهبردی همچون بیوتکنولوژی، زیست‌شناسی سرطان و نوروبیولوژی نیز فراهم خواهد شد.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان همچنین بر تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه تأکید کرد و گفت: در قالب این پروژه، بستر لازم برای استقرار واحدهای تحقیق و توسعه صنایع فعال در حوزه‌های دارویی، گیاهان دارویی و صنایع غذایی در مجاورت دانشکده فراهم شده است که این امر می‌تواند تعامل دانشگاه با بخش صنعت را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.

وی افزود: این اقدام علاوه بر ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی، زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های مشترک علمی و صنعتی و افزایش نقش دانشگاه در حل مسائل و نیازهای واقعی کشور خواهد بود.

نصیری قیداری افزود: این پروژه‌ها به عنوان یکی از طرح‌های مهم زیرساختی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، گامی در جهت ارتقای جایگاه علمی، پژوهشی و فناورانه این دانشگاه در سطح ملی و منطقه‌ای ارزیابی می‌شود.

