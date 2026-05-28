افتتاح دانشکده علوم زیستی و آزمایشگاه دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

یه گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان صبح پنجشنبه در آیین دانشکده علوم زیستی و آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه گفت: این طرح‌های عمرانی و پژوهشی در مجموع با زیربنایی بالغ بر ۷ هزار و ۲۳۶ متر مربع احداث شده است که از این میزان، یک هزار متر مربع به آزمایشگاه مرکزی و ۶ هزار و ۲۳۶ متر مربع به دانشکده علوم زیستی اختصاص دارد.

سعدالله نصیری قیداری با اشاره به روند اجرای این پروژه افزود: عملیات اجرایی این طرح‌ها از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و طی سال‌های گذشته در مجموع ۱۸۲ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری از این مجموعه‌ها می‌تواند تحولی جدی در ساختار آموزشی و پژوهشی دانشگاه ایجاد کند، تصریح کرد: افتتاح این پروژه‌ها منجر به تحقق دو تحول اساسی در دانشگاه خواهد شد؛ نخست تمرکز و تجمیع آزمایشگاه مرکزی در فضایی استاندارد، مجهز و پیشرفته که امکان ارائه خدمات تخصصی و پژوهشی به صنایع، مراکز تحقیق و توسعه (R&D) در سراسر کشور و حتی کشورهای منطقه را فراهم می‌کند.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ادامه داد: این ظرفیت جدید، زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحلیل نمونه‌های برون‌دانشگاهی را فراهم کرده و می‌تواند به ایجاد درآمدهای اختصاصی برای دانشگاه نیز منجر شود.

نصیری قیداری در ادامه به بخش دوم این پروژه اشاره کرد و گفت: دانشکده علوم زیستی با هدف تجمیع گروه‌های آموزشی و پژوهشی پراکنده از جمله بیوفیزیک، بیوشیمی و علوم سلولی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این دانشکده، علاوه بر ساماندهی ساختار فعلی، زمینه برای توسعه رشته‌های جدید و راهبردی همچون بیوتکنولوژی، زیست‌شناسی سرطان و نوروبیولوژی نیز فراهم خواهد شد.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان همچنین بر تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه تأکید کرد و گفت: در قالب این پروژه، بستر لازم برای استقرار واحدهای تحقیق و توسعه صنایع فعال در حوزه‌های دارویی، گیاهان دارویی و صنایع غذایی در مجاورت دانشکده فراهم شده است که این امر می‌تواند تعامل دانشگاه با بخش صنعت را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.

وی افزود: این اقدام علاوه بر ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی، زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های مشترک علمی و صنعتی و افزایش نقش دانشگاه در حل مسائل و نیازهای واقعی کشور خواهد بود.

نصیری قیداری افزود: این پروژه‌ها به عنوان یکی از طرح‌های مهم زیرساختی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، گامی در جهت ارتقای جایگاه علمی، پژوهشی و فناورانه این دانشگاه در سطح ملی و منطقه‌ای ارزیابی می‌شود.