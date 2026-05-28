به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: پس از رصد یک پهپاد شلیک‌شده از لبنان، آژیرهای هشدار در منطقه شتولا در الجلیل غربی به صدا درآمد.

فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی همچنین از به صدا در آمدن آژیر هشدار در مرغلیوت، المناره و مسگاف عام به خاطر رصد پهپاد از خاک لبنان خبر داد.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم اشغالگر اعلام کرد: حزب‌الله لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته، حدود ۱۵ پهپاد شلیک کرده که دست‌کم چهار فروند آنها به سرزمین های اشغالی اصابت کرده است.

پیشتر، حزب‌الله لبنان اعلام کرد با دو پهپاد انتحاری، تجمع نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف شهرک‌های العدیسه و زوطر شرقیه در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

این گروه مقاومت لبنانی همچنین اعلام کرد: با یک پهپاد انتحاری تجمع نیروهای اسرائیلی در موضع تپه العجل را هدف قرار دادیم.

حزب الله لبنان همچنین از هدف قرار دادن تجمع نیروهای صهیونیست در تپه العویضه در جنوب لبنان خبر داد.

نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی ادامه دارد و این رژیم، شهر صور و شهرک های حبوش و عربصالیم در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

خبرنگار الجزیره از لبنان گزارش داد که شهرک‌های حبوش و عربصالیم در جنوب لبنان نیز هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از زمان گسترش حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس گذشته تا بامداد امروز، ۳۲۶۹ نفر به شهادت رسیده و ۹۸۴۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.