رژیم صهیونیستی کشته شدن یک نظامی خود در مرز لبنان را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد در یک عملیات نظامی در شمال سرزمین‌های اشغالی و در مرز لبنان، یک نظامی زن این رژیم کشته و ۲ نفر دیگر زخمی شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که هشدار نفوذ پهپادهای متخاصم در معیان باروخ و کفار یووال در سرزمین های اشغالی فعال شده است.

پیشتر، حزب‌الله لبنان اعلام کرد با دو پهپاد انتحاری، تجمع نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف شهرک‌های العدیسه و زوطر شرقیه در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

این گروه مقاومت لبنانی همچنین اعلام کرد: با یک پهپاد انتحاری تجمع نیروهای اسرائیلی در موضع تپه العجل را هدف قرار دادیم.

حزب الله لبنان همچنین از هدف قرار دادن تجمع نیروهای صهیونیست در تپه العویضه در جنوب لبنان خبر داد.

نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی ادامه دارد و این رژیم، شهر صور و شهرک های حبوش و عربصالیم در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

رژیم صهیونیستی دو بار شهر صور در جنوب لبنان را هدف قرار داد. پیشتر، ارتش این رژیم از ساکنان شهر صور خواسته بود این منطقه را تخلیه کرده و به شمال رود زهرانی بروند.

خبرنگار الجزیره از لبنان گزارش داد که شهرک‌های حبوش و عربصالیم در جنوب لبنان نیز هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از زمان گسترش حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس گذشته تاکنون، ۳۲۶۹ نفر به شهادت رسیده و ۹۸۴۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.