به گزارش خبرگزاری مهر از الجزیره، حزب‌الله لبنان اعلام کرد تجمع خودروهای زرهی نظامیان صهیونیست را در شهرک القصیر در جنوب لبنان با موشک هدف قرار داده است.

در بیانیه حزب الله آمده است: ساختمانی را که فرماندهی یک واحد زرهی در نزدیکی مخزن آب در زوطر شرقیه در آن مستقر بود، با موشک سنگین هدف قرار دادیم.

این گروه مقاومت لبنانی همچنین اعلام کرد یک خودروی نظامی «نمیرا» را در شهرک القنطره با پهپاد انتحاری ابابیل مورد اصابت قرار داده است.

در بیانیه حزب الله آمده است: یک تانک مرکاوا را در نزدیکی البرکه در زوطر شرقیه با پهپاد انتحاری ابابیل مورد اصابت قرار دادیم.

حملات پهپادی حزب الله لبنان در پاسخ به نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی موجب به صدا در آمدن آژیر هشدار در مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی شد.

فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: پس از رصد یک پهپاد شلیک‌شده از لبنان، آژیرهای هشدار در منطقه شتولا در الجلیل غربی به صدا درآمد.

فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی همچنین از به صدا در آمدن آژیر هشدار در مرغلیوت، المناره و مسگاف عام به خاطر رصد پهپاد از خاک لبنان خبر داد.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم اشغالگر اعلام کرد: حزب‌الله لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته، حدود ۱۵ پهپاد شلیک کرده که دست‌کم چهار فروند آنها به سرزمین های اشغالی اصابت کرده است.