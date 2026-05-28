  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

حملات حزب‌الله لبنان به واحدهای فرماندهی و زرهی ارتش صهیونیستی

حملات حزب‌الله لبنان به واحدهای فرماندهی و زرهی ارتش صهیونیستی

حزب الله لبنان در پاسخ به نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی، واحدهای فرماندهی و زرهی ارتش این رژیم را با پهپاد و موشک هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از الجزیره، حزب‌الله لبنان اعلام کرد تجمع خودروهای زرهی نظامیان صهیونیست را در شهرک القصیر در جنوب لبنان با موشک هدف قرار داده است.

در بیانیه حزب الله آمده است: ساختمانی را که فرماندهی یک واحد زرهی در نزدیکی مخزن آب در زوطر شرقیه در آن مستقر بود، با موشک سنگین هدف قرار دادیم.

این گروه مقاومت لبنانی همچنین اعلام کرد یک خودروی نظامی «نمیرا» را در شهرک القنطره با پهپاد انتحاری ابابیل مورد اصابت قرار داده است.

در بیانیه حزب الله آمده است: یک تانک مرکاوا را در نزدیکی البرکه در زوطر شرقیه با پهپاد انتحاری ابابیل مورد اصابت قرار دادیم.

حملات پهپادی حزب الله لبنان در پاسخ به نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی موجب به صدا در آمدن آژیر هشدار در مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی شد.

فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: پس از رصد یک پهپاد شلیک‌شده از لبنان، آژیرهای هشدار در منطقه شتولا در الجلیل غربی به صدا درآمد.

فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی همچنین از به صدا در آمدن آژیر هشدار در مرغلیوت، المناره و مسگاف عام به خاطر رصد پهپاد از خاک لبنان خبر داد.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم اشغالگر اعلام کرد: حزب‌الله لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته، حدود ۱۵ پهپاد شلیک کرده که دست‌کم چهار فروند آنها به سرزمین های اشغالی اصابت کرده است.

کد مطلب 6843200

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
      0 0
      پاسخ
      باید تانک‌های خودران طراحی کنید و به لبنان بدهید . راه حل مشکلات لبنان پیشروی در سرزمینهای اشغالی ست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها