تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان؛ ۱۳ نفر شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، یک پهپاد رژیم صهیونیستی موتورسیکلتی را در منطقه المساکن در نزدیکی شهر صور در جنوب لبنان هدف قرار داد که منجر به شهادت ۲ نفر شد.

بامداد امروز، در حمله رژیم اشغالگر به یک خودرو در جاده شهرک عدلون در جنوب لبنان نیز، ۶ عضو یک خانواده از جمله زنان و کودکان شهید شدند.

رژیم اشغالگر همچنین شهرک قعقعیة الصنوبر در شهرستان صیدا، شهرک حاروف در شهرستان نبطیه و شهرک البازوریه را نیز هدف حمله هوایی قرار داد.

در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک معرکه در شهرستان صور نیز دو نفر شهید شدند.

بامداد امروز، در حمله رژیم صهیونیستی به یک واحد مسکونی در منطقه القیاعه شهر صیدا در جنوب لبنان نیز ۳ نفر شهید شدند.

از بامداد امروز، تاکنون ۱۳ نفر از جمله زنان و کودکان در حملات رژیم اشغالگر به جنوب لبنان شهید و بیش از ۲۰ نفر زخمی شده‌اند.