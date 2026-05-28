سازمان ملل در قبال حملات اسرائیل علیه لبنان به ابراز نگرانی بسنده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: ما نسبت به تخریب های گسترده در لبنان در پی حملات اسرائیل و همچنین دستور کوچ اجباری ساکنان این کشور به شدت احساس نگرانی می کنیم.

این دفتر اضافه کرد، ما به کاهش تنش و حمایت از غیرنظامیان و زیر ساخت های لبنان نیاز مبرم داریم. گزارش های منتشر شده حاکی از قربانی شدن غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان در شهرهای صور و نبطیه است.

پیشتر ارتش رژیم صهیونیستی با صدور هشداری خواهان تخلیه مناطق جنوبی لبنان و حرکت مردم به سمت شمال رود الزهرانی شده بود!

در جریان حملات وحشیانه رژیم علیه مناطق جنوبی این کشور دست کم ۳۵ تن به شهادت رسیده و زخمی شده اند.