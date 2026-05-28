۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

سازمان ملل در قبال حملات اسرائیل علیه لبنان به ابراز نگرانی بسنده کرد

دفتر حقوق بشر سازمان ملل به ویرانی‌های گسترده ناشی از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: ما نسبت به تخریب های گسترده در لبنان در پی حملات اسرائیل و همچنین دستور کوچ اجباری ساکنان این کشور به شدت احساس نگرانی می کنیم.

این دفتر اضافه کرد، ما به کاهش تنش و حمایت از غیرنظامیان و زیر ساخت های لبنان نیاز مبرم داریم. گزارش های منتشر شده حاکی از قربانی شدن غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان در شهرهای صور و نبطیه است.

پیشتر ارتش رژیم صهیونیستی با صدور هشداری خواهان تخلیه مناطق جنوبی لبنان و حرکت مردم به سمت شمال رود الزهرانی شده بود!

در جریان حملات وحشیانه رژیم علیه مناطق جنوبی این کشور دست کم ۳۵ تن به شهادت رسیده و زخمی شده اند.

