ماموستا محمدی: فرزندآوری یک ضرورت ملی و راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام محمدی ظهر پنجشنبه در نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی دهگلان در سال جاری اظهار کرد: موضوع جوانی جمعیت و حمایت از فرزندآوری یک مسئله راهبردی و از نیازهای جدی کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تحقق اهداف مرتبط با سیاستهای جمعیتی تنها در سایه برنامهریزی منسجم، هماهنگی بین دستگاهها و پرهیز از موازیکاری امکانپذیر است و لازم است همه نهادهای فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجرایی در یک مسیر واحد حرکت کنند.
امام جمعه دهگلان با انتقاد از عملکرد جزیرهای برخی دستگاهها گفت: متأسفانه در برخی موارد شاهد موازیکاری هستیم که این موضوع مانع تحقق اهداف کلان در حوزه جمعیت میشود و باید این رویه اصلاح شود.
وی با اشاره به نقش مساجد در فرهنگسازی افزود: با توجه به مسجدمحور بودن فضای اجتماعی شهرستان، بخش مهمی از مسائل فرهنگی از طریق ظرفیت مساجد قابل پیگیری و حل است.
ماموستا محمدی ادامه داد: دستگاههایی همچون مرکز بزرگ اسلامی، اداره تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با برگزاری جلسات منظم و هدفمند، موضوع جوانی جمعیت را در سطح جامعه به صورت جدی دنبال کنند.
