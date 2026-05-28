برگزاری برنامه محوری «بیعت با ولایت» امشب در میدان نبوت قم

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه‌های محوری مردمی دهه امامت و ولایت در شهر مقدس قم، شامگاه پنجشنبه هفتم خردادماه با محوریت شعار «بیعت با ولایت» برگزار خواهد شد.

این ویژه‌برنامه‌ها با مشارکت اقشار مختلف مردم و نیروهای مردمی در سطح خیابان‌ها، محله‌ها و میادین اصلی شهر برگزار می‌شود.

در همین راستا استمرار حضور میدانی امت حزب‌الله قم از ساعت ۲۱ تا ۲۴ در معابر و نقاط مختلف شهر پیش‌بینی شده است و شرکت‌کنندگان با حضور خود بار دیگر بر تبعیت و لبیک به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید خواهند کرد.

همچنین ویژه‌برنامه «شب‌های بیعت با ولایت» از ساعت ۲۱:۳۰ با اجتماع مردم قم در دهه امامت و ولایت و گرامیداشت عید سعید غدیر خم برگزار می‌شود.

این مراسم به میزبانی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها و در میدان نبوت برگزار خواهد شد و جمعی از مردم ولایتمدار قم در آن حضور خواهند یافت.

حرکت خودجوش کاروان‌های خودرویی و موتوری نیز همزمان با این برنامه‌ها در معابر اصلی شهر قم انجام خواهد شد و فضای شهر رنگ و بوی ویژه‌ای به خود می‌گیرد.

این برنامه‌ها با هدف تقویت انسجام مردمی و پاسداشت مناسبت‌های دهه امامت و ولایت تدارک دیده شده است.