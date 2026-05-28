آخرین قیمت طلا و سکه امروز ۷ خرداد؛ سکه ۱۸۷ میلیون تومان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نرخ‌های اعلامی در سایت اتحادیه طلا و جواهر، امروز (پنجشنبه، ۷ خرداد) قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۱۸ میلیون و ۶۳ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۷۸ میلیون تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۱۸۲ میلیون تومان است.

همچنین قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۹۴ میلیون تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۵۲ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی ۲۷ میلیون تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۷۸ میلیون و ۲۵۱ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴۳۹۰ دلار است.