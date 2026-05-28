پلمب ۳ نانوایی متخلف در قاینات؛ کشف بیش از ۶ تن آرد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد عبدالله‌زاده ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تأکیدات دستگاه قضایی و رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی مبنی بر تشدید نظارت بر بازار و اصناف، با متخلفان صنفی برخورد قانونی صورت گرفت.

وی با اشاره به انجام بازرسی‌های میدانی افزود: سه واحد نانوایی متخلف در شهرستان قاینات به دلیل تخلفات صورت‌گرفته پلمب شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات بیان کرد: همچنین در جریان بازرسی از یک نانوا، بیش از ۶ تن آرد کشف و ضبط شد که پرونده آن برای رسیدگی قانونی در دستور کار قرار گرفته است.

عبدالله‌زاده ادامه داد: در ادامه طرح نظارت بر بازار و پس از کشف اقلام ممنوعه و قاچاق، یک واحد سوپرمارکت نیز با دستور قضایی پلمب شد و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی با تأکید بر استمرار برخورد با تخلفات صنفی و اقتصادی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از اخلال در نظام توزیع کالا، با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد کرد.