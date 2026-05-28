صفایی بوشهری: استان بوشهر بر پایه دیانت و مقاومت طراحی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر پنجشنبه در دیدار با عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سابقه شناخت خود از رهبر شهید انقلاب از دوران جوانی، ایشان را شخصیتی بی‌بدیل در تاریخ ایران و پس از حضرات معصومین (ع) در جهان اسلام دانست و با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب دارای جامعیتی در آینده‌پژوهی، طراحی ساختار، محتوا بخشی و واژه‌آفرینی بودند، تأکید کرد: کسانی که از نزدیک با ایشان نشست و برخاست مدیریتی و علمی داشتند، می‌دانند که فقدان ایشان چه ضایعه عظیمی برای جهان اسلام و ایران است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر علم را موهبت الهی دانست و پرچمداری این نهضت را از آنِ مقام معظم رهبری برشمرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به تدوین سند توسعه و پیشرفت بوشهر برای اولین بار در کشور تصریح کرد: پیش از حضور در بوشهر، استان سندی نداشت. این سند را خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه دادیم و ایشان بسیار خوشحال شدند. این سند منجر به تغییر ریل مدیریتی و ادبیات فرهنگی در استان شد. اولین استانی که عنوان ولایتمدار گرفت، بوشهر بود و این واژه از همین استان در کشور کلید خورد.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: استان بوشهر بر دو پایه دیانت و مقاومت طراحی شده که برای هر دو پایه به صورت شکلی و محتوایی برنامه‌ریزی متناسب با اقتضای استان انجام شده است.

بوشهر جز پنج استان علم و فناوری کشور است

وی با بیان اینکه استان بوشهر، منطقه ویژه علم و فناوری ایران نام گرفت افزود: بوشهر جز پنج استان علم و فناوری کشور است؛ در زمانی که پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور شناخته‌شده نبودند، این مفاهیم در بوشهر از سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ طراحی و اجرا شد. اقتصاد دریا محور و تجارت الکترونیک نیز در اولویت قرار گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به تلاش برای شادابی و نشاط اجتماعی گفت: تقریباً ۸۶ درصد مردم بوشهر حتی بانوان و کهنسالان ورزشکار هستند،، استان در همه رشته‌ها در سطح ملی تأثیرگذار است.

وی با ابراز تأسف از آسیب‌دیدگی ورزش استان در مقطعی به دلیل بی‌تجربگی و تصمیم‌گیری از تهران، ابراز امیدواری کرد که با تلاش مسئولین جدید، ورزش که بخش مهمی از آرامش استان است، احیا شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه ارزش افزوده استان بوشهر دو برابر برخی از استان‌هاست، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی متناسب و کارآمد نیاز است. متأسفانه با وجود این اعتبارات، فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد راه پیشرفت را رفته‌ایم در حالی که می‌توانستیم ۶۵ تا ۷۰ درصد پیشرفت کنیم. ما فقر را به جایی رسانده بودیم که کمیته امداد دیگر مددجو نداشت، اما تحریم‌های شدید دوباره مشکلات را بازگرداند.



عدم تناسب شخصیت‌های مدیریتی با افق ترسیم‌شده بزرگترین مشکل استان

آیت‌الله صفایی بوشهری بزرگترین مشکل استان را عدم تناسب شخصیت‌های مدیریتی با افق ترسیم‌شده دانست و گفت: این باعث می شود دوگانگی اجرا و وظایف و شرایط خاصه ابلاغی صورت بگیرد اما ما کوشش می‌کنیم این تطابق انجام شود به همین دلیل یک شورای عالی در مدیریت استان با همه مسئولان ارشد ایجاد شد و در هنین راستا یک تلفیق و همراهی برنامه‌ ایجاد کردیم تا این حرکت ها رو به رشد انجام شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: ضریب پیشرفت استان بوشهر از متوسط کشور جلوتر است، اما با وضعیت شایسته فاصله زیادی داریم. با توجه به وجود اعتبارات لازم و ظرفیت آمایشی استفاده از کشورهای همسایه و تعامل دوسویه دو کرانه شمالی و جنوبی خلیج فارس می توانیم پیشرفت افزونی داشته باشیم.

وی افزود: با نگاه به آینده (افق ۱۴۱۲) می‌توان بوشهر را به الگویی برای استان‌های کرانه‌ای ایران تبدیل کرد. این مساله نیاز به سرمایه‌گذاری مهم است و کشورهایی همچون چین و روسیه آمادگی جدی دارند.