نقش ایران در تضمین امنیت انرژی منطقه با مسیر پایدار انتقال گاز

به گزارش خبرنگار مهر، امنیت انرژی در جهان امروز دیگر فقط به معنای دسترسی به منابع نفت و گاز نیست، بلکه به توانایی کشورها در حفظ جریان پایدار، مطمئن و مقرون‌به‌صرفه انرژی نیز وابسته است. در این چارچوب، کشورهایی که همزمان از منابع غنی، زیرساخت مناسب و موقعیت جغرافیایی راهبردی برخوردارند، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به نظم انرژی منطقه‌ای دارند. ایران یکی از مهم‌ترین این کشورهاست؛ کشوری که هم از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی جهان به شمار می‌رود و هم در نقطه اتصال چند حوزه مهم تولید و مصرف انرژی قرار گرفته است.

جایگاه جغرافیایی ایران، آن را به حلقه‌ای مهم میان خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز، شبه‌قاره هند و بازارهای غرب آسیا تبدیل کرده است. این موقعیت به ایران امکان می‌دهد که نه‌تنها به‌عنوان تولیدکننده، بلکه به‌عنوان مسیر انتقال و بازیگر تنظیم‌کننده جریان گاز در منطقه ایفای نقش کند. اهمیت این نقش زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم امنیت انرژی منطقه‌ای، بیش از هر زمان دیگر، به تنوع مسیرها، کاهش وابستگی به گذرگاه‌های محدود و شکل‌گیری شبکه‌های چندمسیره نیاز دارد.

از این منظر، ایران صرفاً یک کشور دارای منابع زیرزمینی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از راه‌حل منطقه برای عبور از نااطمینانی‌های عرضه و تقویت پایداری انتقال انرژی باشد. هرچه مسیرهای انتقال گاز متنوع‌تر و زیرساخت‌های ترانزیتی منعطف‌تر شوند، ریسک اختلال در عرضه کاهش می‌یابد و بازارهای مصرف با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی می‌کنند. در چنین شرایطی، مسیر ایران می‌تواند به یکی از عناصر کلیدی در تضمین ثبات عرضه گاز در منطقه تبدیل شود.

مزیت راهبردی ایران در انتقال پایدار گاز

یکی از مهم‌ترین دلایلی که ایران را به بازیگری مؤثر در امنیت انرژی منطقه بدل می‌کند، موقعیت راهبردی آن در نقشه انتقال انرژی است. بسیاری از کشورهای تولیدکننده گاز در پیرامون ایران قرار دارند و در مقابل، بازارهای مهم مصرف نیز در دسترس مسیرهای عبوری از ایران هستند. این ویژگی سبب می‌شود که ایران قابلیت ایفای نقش در هر دو سوی زنجیره انرژی، یعنی تولید و ترانزیت، را داشته باشد.

مسیر ایران در بسیاری از موارد می‌تواند از لحاظ جغرافیایی کوتاه‌تر، اقتصادی‌تر و عملیاتی‌تر از گزینه‌های جایگزین باشد. کوتاه‌تر بودن مسیر به‌معنای کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، نگهداری و مدیریت شبکه است. افزون بر این، هرچه طول مسیر کمتر و مسیر انتقال مستقیم‌تر باشد، احتمال بروز اختلال‌های فنی و هزینه‌های ناشی از افت فشار یا تعمیرات نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه، استفاده از ظرفیت ترانزیتی ایران می‌تواند هم برای صادرکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان گاز، صرفه اقتصادی و امنیتی به همراه داشته باشد.

ایران همچنین از این ظرفیت برخوردار است که به یک هاب منطقه‌ای گاز تبدیل شود. هاب انرژی بودن به این معناست که یک کشور فقط محل عبور خط لوله نباشد، بلکه بتواند مدیریت ورودی، خروجی، تنظیم فشار، توزیع منطقه‌ای و حتی مبادله انرژی را بر عهده بگیرد. چنین جایگاهی، ایران را از یک مسیر صرفاً جغرافیایی به یک بازیگر تعیین‌کننده در تعادل عرضه و تقاضای منطقه ارتقا می‌دهد.

از سوی دیگر، حضور ایران در معادلات انتقال گاز می‌تواند به کاهش تمرکز جغرافیایی کمک کند. در منطقه‌ای که برخی از گذرگاه‌های انرژی به دلایل سیاسی، امنیتی یا فنی در معرض ریسک قرار دارند، ایجاد مسیرهای مکمل از طریق ایران می‌تواند شبکه انتقال را مقاوم‌تر کند. این مقاومت شبکه‌ای یکی از پایه‌های اصلی امنیت انرژی است؛ زیرا هر اندازه گزینه‌های جایگزین بیشتر باشد، امکان تداوم عرضه در شرایط بحرانی نیز افزایش می‌یابد.

زیرساخت، سوآپ و تنوع مسیر؛ سه رکن پایداری انتقال

برای آنکه مسیر ایران واقعاً بتواند انتقال پایدار گاز را تضمین کند، برخورداری از موقعیت جغرافیایی به‌تنهایی کافی نیست. این نقش نیازمند مجموعه‌ای از الزامات زیرساختی، مدیریتی و منطقه‌ای است که در کنار هم امکان شکل‌گیری یک شبکه قابل اتکا را فراهم می‌کنند. نخستین رکن، توسعه و نوسازی زیرساخت‌های انتقال است. خطوط لوله داخلی، ایستگاه‌های تقویت فشار، مراکز کنترل هوشمند، سامانه‌های پایش مستمر و تأسیسات ذخیره‌سازی، همه اجزایی هستند که پایداری انتقال را ممکن می‌سازند.

وجود ظرفیت مازاد در شبکه انتقال، یکی از پیش‌شرط‌های مهم امنیت عرضه است. اگر یک خط یا یک بخش از شبکه با اختلال روبه‌رو شود، شبکه باید امکان جبران و انتقال بار به مسیرهای دیگر را داشته باشد. این همان مفهومی است که در نظام‌های انرژی پیشرفته با عنوان تاب‌آوری زیرساخت شناخته می‌شود. ایران با تقویت این تاب‌آوری می‌تواند نه‌تنها نیاز داخلی خود را با ثبات بیشتری مدیریت کند، بلکه در عرصه منطقه‌ای نیز به شریک قابل اعتمادتری تبدیل شود.

رکن دوم، استفاده از سازوکار سوآپ گاز است. سوآپ از مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند نقش ایران رادر امنیت انرژی منطقه پررنگ‌تر کند. در این مدل، ایران گاز را در یک نقطه مرزی دریافت می‌کند و معادل آن را در نقطه‌ای دیگر به طرف مقصد تحویل می‌دهد. این الگو، بدون نیاز به طی همه مسیرهای طولانی، امکان انتقال مؤثر و کم‌هزینه‌تر را فراهم می‌سازد. در واقع، سوآپ راهی برای بهره‌گیری هوشمندانه از شبکه داخلی ایران در خدمت تجارت منطقه‌ای گاز است.

مزیت دیگر سوآپ این است که به کشورهای همسایه امکان می‌دهد بدون سرمایه‌گذاری‌های سنگین و زمان‌بر برای ایجاد مسیرهای کاملاً جدید، از ظرفیت موجود ایران بهره‌مند شوند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که منطقه با تحولات سریع در تقاضای انرژی و نوسان‌های ژئوپلیتیکی روبه‌روست، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هرچه دسترسی به سازوکارهای انعطاف‌پذیرتر بیشتر باشد، امکان حفظ جریان پایدار انرژی نیز افزایش می‌یابد.

رکن سوم، تنوع‌بخشی به مسیرهای انتقال است. در جهان امروز، اتکای بیش از حد به یک مسیر یا یک گلوگاه انرژی، ریسک بزرگی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌همراه دارد. هر بحران سیاسی، حادثه طبیعی، اقدام خرابکارانه یا نقص فنی می‌تواند عرضه را مختل کند و آثار اقتصادی گسترده‌ای بر جای بگذارد. ایران با قرارگرفتن در مرکز شبکه‌های بالقوه انرژی منطقه، می‌تواند بخشی از این ریسک را کاهش دهد و مسیرهای مکمل و جایگزین در اختیار بازارها قرار دهد.

الزامات تبدیل ایران به ستون امنیت انرژی منطقه

نقش‌آفرینی مؤثر ایران در امنیت انرژی منطقه، علاوه بر مزیت‌های طبیعی و جغرافیایی، به مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های دقیق و پایدار نیاز دارد. نخستین الزام در این مسیر، توسعه زیرساخت‌های فنی و نوسازی شبکه انتقال گاز است. زیرساختی که فرسوده، تک‌مسیره یا کم‌ظرفیت باشد، نمی‌تواند نقش یک گذرگاه مطمئن منطقه‌ای را ایفا کند. بنابراین افزایش ظرفیت خطوط لوله، تقویت ایستگاه‌های فشار، توسعه مخازن ذخیره‌سازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مدیریت شبکه باید در اولویت قرار گیرد.

الزام دوم، ایجاد چارچوب‌های اقتصادی و قراردادی شفاف و قابل اتکاست. امنیت انرژی فقط با لوله و تأسیسات به‌دست نمی‌آید؛ بازارها و شرکای منطقه‌ای نیاز دارند مطمئن باشند که توافق‌ها پایدار، تعرفه‌ها رقابتی و فرایندهای اجرایی روشن و پیش‌بینی‌پذیر است. هرچه محیط حقوقی و اقتصادی برای همکاری‌های انرژی شفاف‌تر باشد، احتمال جذب سرمایه و شکل‌گیری قراردادهای بلندمدت نیز بیشتر خواهد شد.

سومین الزام، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و اعتمادسازی میان بازیگران است. انرژی، حوزه‌ای صرفاً فنی نیست؛ بلکه به‌شدت تحت تأثیر روابط میان دولت‌ها و سطح همکاری‌های چندجانبه قرار دارد. ایران برای تبدیل‌شدن به هاب گازی منطقه باید بتواند با کشورهای همسایه و شرکای بالقوه خود، سازوکارهایی پایدار برای گفت‌وگو، حل اختلاف و تضمین تداوم همکاری ایجاد کند. بدون این سطح از اعتماد، حتی بهترین موقعیت جغرافیایی نیز به‌تنهایی کافی نخواهد بود.

در کنار این موارد، دیپلماسی انرژی اهمیت ویژه‌ای دارد. دیپلماسی انرژی به معنای استفاده از ظرفیت منابع، مسیرها و زیرساخت‌ها برای ایجاد پیوندهای بلندمدت اقتصادی و منطقه‌ای است. هرچه این پیوندها عمیق‌تر و گسترده‌تر شوند، منافع مشترک بیشتری برای کشورها ایجاد می‌شود و در نتیجه، انگیزه حفظ ثبات و استمرار همکاری نیز تقویت خواهد شد. ایران در صورت بهره‌گیری صحیح از این ابزار، می‌تواند از موقعیت جغرافیایی خود به‌عنوان مزیتی برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای استفاده کند.

در نهایت، باید توجه داشت که امنیت انرژی منطقه در آینده بیش از گذشته به ساختارهای شبکه‌ای وابسته خواهد بود. در چنین ساختاری، کشورهایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که بتوانند هم تأمین‌کننده باشند، هم مسیر عبور فراهم کنند و هم امکان تنظیم و مدیریت جریان انرژی را در مقیاس منطقه‌ای در اختیار داشته باشند. ایران از معدود کشورهایی است که این سه ظرفیت را به‌طور هم‌زمان در اختیار دارد.

بنابراین اگر توسعه زیرساخت، تنوع مسیرها، گسترش سوآپ، شفافیت قراردادی و همکاری منطقه‌ای به‌صورت هماهنگ دنبال شود، ایران می‌تواند از یک بازیگر مهم انرژی به یکی از پایه‌های اصلی امنیت انرژی منطقه تبدیل شود. در آن صورت، مسیر ایران تنها یک گذرگاه برای انتقال گاز نخواهد بود، بلکه به بخشی از معماری ثبات و تاب‌آوری انرژی در منطقه بدل خواهد شد؛ معماری‌ای که برای پاسخ به نیازهای رو به رشد بازارهای منطقه‌ای، بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می‌رسد.