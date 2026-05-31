به گزارش خبرگزاری مهر، در سالهای اخیر، نقشه انرژی جهان دستخوش دگرگونیهای عمیقی شده و اوراسیا به عنوان یکی از کانونهای اصلی این تحول، اهمیتی دوچندان یافته است. در این میان، ایران با میراثی غنی از ذخایر هیدروکربوری و شبکهای از خطوط لوله، در چهارراه جغرافیاییای قرار گرفته که میتواند سرنوشت تجارت گاز در منطقه را رقم بزند. با این حال، بهرهگیری از این ظرفیت عظیم، نیازمند فراتر رفتن از رویکردهای سنتی و بازتعریف جایگاه کشور در زنجیره ارزش انرژی است. همکاری با روسیه و ترکمنستان تنها یک داد و ستد مرسوم گازی نیست، بلکه میتواند سکوی پرتابی برای ایفای نقشی نوین در بازار منطقهای باشد؛ نقشی که در آن، ایران از یک فروشنده صرف به معمار جریانهای انرژی بدل میشود. این گزارش میکوشد ابعاد مختلف این گذار را بررسی کند و نشان دهد که چگونه توسعه زیرساختهای ترانزیتی میتواند به همافزایی اقتصادی، ثباتسازی منطقهای و افزایش وزن ژئوپلیتیکی ایران بیانجامد.
سعید توکلی مدیذر عامل شرکت ملی گاز ایران شهریور ۱۴۰۴، در اظهاراتی نخستین نشانههای جدی از ورود ایران به فاز اجرایی واردات گاز از روسیه را نمایان کرد. او از برنامهریزی برای برگزاری نشستهای فنی و حقوقی خبر داد و در عین حال تصریح کرد که حجم نهایی این واردات هنوز تعیین نشده و هرگونه بهرهبرداری، منوط به آمادگی زیرساختهای انتقال است. با این حال، برای نخستینبار یک مقام رسمی از احتمال آغاز جریان گاز روسیه در همان سال ۱۴۰۴ سخن گفت؛ نشانهای از اینکه پروژه از مرحله تفاهم به مرحله عملیاتی نزدیک میشود.
در همان اظهارات، توکلی تصویری از وضعیت داخلی شبکه گاز ارائه داد که همزمان دشواریها و اقدامهای جبرانی را در بر میگرفت. ناترازی در اوج مصرف، رقمی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد شد، اما بهموازات آن، ذخیرهسازی بهتر سوخت مایع و تکمیل زودهنگام تعمیرات پالایشگاهی به عنوان دستاوردهای مدیریت یکپارچه وزارت نفت مطرح شد؛ اقدامهایی که ظرفیت شبکه را برای ماههای پرمصرف پیشرو تقویت میکرد.
بُعد منطقهای سخنان او نیز حائز اهمیت بود. تأکید بر تداوم مذاکرات با ترکیه برای تمدید قرارداد صادرات و اشاره به نیاز پابرجای کشورهای منطقه به گاز طبیعی، از دیدگاه وزارت نفت درباره حفظ و توسعه نقش ایران در بازارهای پیرامونی حکایت داشت. در همین چارچوب، مسئله صادرات گاز مجازی و مصرف غیراستاندارد در واحدهایی مانند گلخانهها و مرغداریها مطرح شد؛ جایی که قیمتهای یارانهای و نبود خط مبنای دقیق، عملاً یارانه انرژی را به کالاهای صادراتی منتقل میکند. اصلاح این روند، بخشی از راهبرد گستردهتری ارزیابی شد که مصرف داخلی را بهینهسازی میکند تا ظرفیت بیشتری برای نقشآفرینی در بازارهای منطقهای آزاد شود.
گسترش زیرساختهای ترانزیت گاز صرفاً به معنای ایجاد یک مسیر جدید برای انتقال انرژی نیست، بلکه میتواند به موتور محرکی برای پیوندهای اقتصادی و همکاریهای منطقهای تبدیل شود. وقتی شبکههای گازی کشورها به یکدیگر متصل میشوند، بستر نوعی همگرایی اقتصادی فراهم میشود که فراتر از مبادلات تجاری ساده است و میتواند به تدریج به افزایش ثبات و امنیت در منطقه بینجامد.
از زاویهای دیگر، اگر ایران بتواند زیرساختهای ترانزیتی خود را توسعه دهد، این ظرفیت را دارد که به یکی از شریانهای اصلی انتقال انرژی در گستره اوراسیا تبدیل شود. چنین موقعیتی نهتنها جریان درآمدی باثباتی را برای کشور به ارمغان میآورد، بلکه وزن ایران را در معادلات اقتصادی منطقه به شکل محسوسی بالا میبرد.
در تصویری کلانتر، واردات گاز از روسیه و ترکمنستان را نباید یک معامله مقطعی دید، بلکه باید آن را به عنوان بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای بازتعریف نقش ایران در بازار انرژی در نظر گرفت. ایران با داشتن ذخایر عظیم گاز، شبکه گسترده خطوط لوله و یک موقعیت جغرافیایی کمنظیر، همه پیشنیازهای تبدیل شدن به یکی از مراکز اصلی تجارت گاز در جهان را در اختیار دارد.
همکاری با همسایگان شمالی در زمینه واردات و ترانزیت، این امکان را فراهم میکند که ایران بهتدریج از یک صادرکننده سنتی به بازیگری تبدیل شود که جریان انرژی را در منطقه مدیریت میکند. چنین جایگاهی، علاوه بر مزایای اقتصادی آشکار، قدرت مانور کشور را در عرصه سیاست خارجی و امنیتی نیز افزایش خواهد داد.
وقتی منافع اقتصادی کشورهای مختلف با شبکه انرژی ایران گره بخورد، نوعی وابستگی متقابل شکل میگیرد که در بلندمدت میتواند به تقویت ثبات منطقهای کمک کند. البته تحقق این چشمانداز نیازمند برنامهریزی سنجیده، سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختها و دیپلماسی فعال و هوشمندانه در حوزه انرژی است.
ایران باید شبکه انتقال گاز خود را برای مدیریت حجم بیشتری از ترانزیت آماده کند، چه با استفاده از ظرفیتهای داخلی و چه از طریق جذب سرمایهگذاریهای جدید. همزمان، توسعه بازارهای معاملات گاز و تقویت سازوکارهای تجاری مدرن میتواند به ایران در اثرگذاری بر سازوکارهای قیمتگذاری و مدیریت بازار گاز منطقه کمک کند.
اگر این مسیر با تدبیر و برنامهریزی دقیق دنبال شود، ایران میتواند از مزیت جغرافیایی خود به بهترین شکل بهره ببرد و به یکی از بازیگران اصلی و تأثیرگذار در معادلات انرژی اوراسیا بدل شود. چنین تحولی از یک سو به حل بخشی از چالشهای داخلی در حوزه انرژی کمک میکند و از سوی دیگر، افقهای تازهای برای رشد اقتصادی و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی ایران در سطح منطقه و جهان خواهد گشود.
سخن پایانی آنکه، ایران در مقطع حساسی از تاریخ انرژی منطقه ایستاده است؛ جایی که فرصتها و ضرورتها برای یک تغییر راهبردی همراستا شدهاند. آنچه از این تحلیل برمیآید، تصویر کشوری است که میتواند با تکیه بر موقعیت جغرافیایی کمنظیر و سرمایهگذاری هوشمندانه، خود را از یک بازیگر سنتی به قطب مدیریت و توزیع گاز در اوراسیا ارتقا دهد. این مسیر، البته ساده نیست و تنها با برنامهریزی دقیق، دیپلماسی پرتحرک انرژی و جذب سرمایههای داخلی و خارجی هموار میشود. اما در صورت موفقیت، دستاوردهای آن بسیار فراتر از درآمدهای ترانزیتی خواهد بود. گره خوردن منافع اقتصادی همسایگان به زیرساختهای ایران، بستری از وابستگی متقابل را خلق میکند که امنیتساز و ثباتآفرین است. به بیان دیگر، این تحول نهتنها چالشهای داخلی حوزه انرژی را کاهش میدهد، بلکه افقهای تازهای برای رشد پایدار اقتصادی و نفوذ سیاسی ایران در معادلات منطقهای و جهانی میگشاید. اکنون زمان آن است که این ظرفیت بالقوه، با عزم و تدبیر، به واقعیتی ملموس بدل شود.
