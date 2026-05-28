۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

نجات کوهنورد سقوط‌کرده از ارتفاعات فاز ۱۱ پردیس توسط هلال‌احمر

پردیس- سرپرست جمعیت هلال‌احمر پردیس از نجات یک شهروند سقوط‌کرده در ارتفاعات فاز ۱۱ این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فارابی، در جمع خبرنگاران، از نجات یک شهروند سقوط‌کرده در ارتفاعات فاز ۱۱ پردیس خبر داد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر پردیس در تشریح این حادثه اظهار داشت: گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد در ارتفاعات فاز ۱۱ شهرستان پردیس به هلال‌احمر اعلام شد که بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای امدادگر پردیس به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران با عبور از مسیرهای صعب‌العبور و کوهستانی موفق شدند مصدوم را پیدا کرده و با همکاری عوامل آتش‌نشانی، اقدامات پیش‌بیمارستانی را برای وی که دچار آسیب شدیدی شده بود، انجام دهند.

فارابی تصریح کرد: مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و انتقال به مناطق امن، توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد تا روند درمانی خود را پیگیری کند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر پردیس در پایان با اشاره به آمادگی کامل تیم‌های امدادی، از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور، سریعاً با سامانه ۱۱۲ تماس حاصل کنند.

