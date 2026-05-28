سردار قریشی: سرلشکر پاکپور طراح سناریوی مقابله با دشمن در جنگ بود

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار سید حجتالله قریشی معاون هماهنگکننده کل سپاه در حاشیه مراسم شهید پاکپور در جمع خبرنگاران با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی شهید سرلشکر محمد پاکپور اظهار کرد: آشنایی من با سردار پاکپور به پیش از جنگ ۳۳ روزه لبنان و رژیم صهیونیستی بازمیگردد. از همان زمان با ایشان آشنا شدیم و در ماههای اخیر نیز افتخار داشتیم در ستاد فرمانده کل سپاه در خدمت ایشان باشیم.
وی ادامه داد: سردار پاکپور فرماندهی خستگیناپذیر، پرتلاش، مردمدار، دلسوز و جدی بودند و در برابر دشمن نیز هیچگونه انعطافی نداشتند.
معاون هماهنگکننده کل سپاه تصریح کرد: به اعتقاد من، آنچه در جنگ ۴۰ روزه رمضان اتفاق افتاد، نتیجه تلاشهای هشت تا ۹ ماهه و شبانهروزی ایشان در طراحی سناریوهای مقابله با عملیات دشمن و ایجاد آمادگی در نیروهای سپاه برای مقابله با تهدیدات آمریکایی و صهیونیستی علیه کشور بود.
قریشی با اشاره به نگاه شهید پاکپور به امنیت مردمپایه خاطرنشان کرد: ایشان اعتقاد ویژهای به امنیت مردمپایه داشتند و همه امور را متکی به مردم میدانستند. همچنین اهمیت زیادی برای تقویت یگانهای مردمپایه قائل بودند و بسیاری از طراحیها و برنامهریزیهای ایشان نیز بر مبنای بهکارگیری مردم در یگانهای رزم نیروهای مختلف سپاه انجام میشد.
