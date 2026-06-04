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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۲۶

ضرب‌الاجل فرماندار گرمسار برای اصناف؛ فرصت دوباره برای شفاف‌سازی بازار

ضرب‌الاجل فرماندار گرمسار برای اصناف؛ فرصت دوباره برای شفاف‌سازی بازار

گرمسار- فرماندار گرمسار با اعلام تمدید مهلت ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها، ۲۲ خرداد را آخرین فرصت اصناف این شهرستان دانست و گفت: برای جلوگیری از توقف فعالیت، اطلاعات را ثبت کنید.

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر از تصمیم های اخیر ستاد تنظیم بازار پیرامون ثبت سامانه جامع انبارها خبر داد و افزود: با درخواست مکرر اصناف و بازاریان مقرر شد تا مهلت مجدد برای ثبت اطلاعات انبارها داده شود.

وی با اشاره به شناسایی و برخورد با پنج انبار در گرمسار که اطلاعات آن ها در سامانه ثبت نشده بود، ادامه داد: بر همین اساس انبارها برای پیشگیری از تخلفات اقتصادی تحت رصد قرار دارند.

فرماندار گرمسار به ضرورت ثبت اطلاعات انبار در سامانه تاکید کرد و توضیح داد: این اقدام با رویکرد ساماندهی و شفاف سازی فرایند نگهداری و توزیع کالا در دستور کار است.

همتی آخرین مهلت ثبت اطلاعات انبارها در سامانه را ۲۲ خرداد ماه اعلام کرد و توضیح داد: ثبت به موقع اطلاعات از بروز مشکلات احتمالی در آینده پیشگیری خواهد کرد.

وی این اقدام را موثر در ساماندهی و مدیریت بازار دانست و تاکید کرد: از واحدهای صنفی درخواست داریم تا برای پیشگیری از توقف فعالیت آن ها تا قبل از پایان مهلت مقرر نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کنند.

کد مطلب 6849890

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