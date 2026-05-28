به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران،بعد از ظهر پنجشنبه، در مراسم سوگواری یادبود خانواده امامِ شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی، با اشاره به مصوبه شورای شهر و اجرای آن توسط شهرداری اظهار داشت: ابتکار خوبی توسط مدیریت شهری انجام شده که شورا آن را تصویب کرده و شهرداری در حال اجرای آن است. کمیسیون ماده ۵ نیز که بحث تراکم و اضافه تراکم را بر عهده دارد، این موضوع را تصویب کرده است.

رئیس شورای شهر تهران افزود: اولاً از کسانی که خانه‌شان تخریب شده، برای بازسازی هیچ عوارضی دریافت نخواهد شد. افزون بر آن، تدبیری اندیشیده‌ایم که بر اساس آن مالکان مبلغی پرداخت نکنند. ممکن است خودشان بخواهند مطابق سلیقه خود کارهایی انجام دهند، اما طرح به گونه‌ای تنظیم شده که بدون پرداخت هیچ رقمی، منزل آنان ساخته شده و قابل استفاده باشد. این کار با استفاده از اضافه تراکمی که به آن مجموعه مسکونی داده می‌شود، صورت می‌گیرد.

چمران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ساختمان‌های نیازمند مقاوم‌سازی گفت: ارقام بالای ۵۰۰ میلیون تومان و پایین ۵۰۰ میلیون تومان متفاوت است. اگر هزینه زیر ۵۰۰ میلیون تومان باشد، خود مالک می‌تواند هزینه کند و شهرداری آن مبلغ را به وی پرداخت خواهد کرد. اما برای هزینه بالای ۵۰۰ میلیون تومان، به دلیل وسعت کار، پیمانکار می‌گیریم و پیمانکار بازسازی را انجام می‌دهد. مدیریت شهری و بودجه شهر نیز آن را تأمین می‌کند.

وی با اشاره به آسیب‌های جزئی تصریح کرد: آسیب‌های جزئی مانند شیشه، در، پنجره و دیوار که نیاز به تعمیر داشتند، خوشبختانه بیش از ۹۵ درصد آنها در این جنگ (جنگ سوم رمضان) تا کنون تعمیر شده است. امیدواریم که این اقدامات مورد رضایت خدا و مردم قرار گیرد.