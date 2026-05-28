  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۱

بعد از ترامپ، یک وزیر آمریکایی هم عمان را تهدید کرد

بعد از ترامپ، یک وزیر آمریکایی هم عمان را تهدید کرد

بعد از دونالد ترامپ، این بار وزیر خزانه داری آمریکا کشور عمان را تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، اسکات بنست وزیر خزانه داری آمریکا در موضعی گستاخانه گفت، دولت آمریکا هیچ تلاشی برای اعمال تعرفه بر تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت و به ویژه کشور عمان باید بداند که وزارت خزانه داری آمریکا هر طرفی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در این اقدام دست داشته باشد هدف قرار می دهد!

یشتر نیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بیان این که تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود مدعی شد: آمریکا حفاظت از آن را تأمین می‌کند.

وی در ادامه گفت: باز بودن تنگه هرمز، بخشی از مذاکرات جاری با ایران است.

ترامپ همچنین درباره نقش عمان در این موضوع نیز هشدار داد و گفت: عمان مانند هر کشور دیگری رفتار خواهد کرد، در غیر این صورت لازم است که آن را منفجر کنیم.

کد مطلب 6843441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها