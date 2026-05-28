بعد از ترامپ، یک وزیر آمریکایی هم عمان را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، اسکات بنست وزیر خزانه داری آمریکا در موضعی گستاخانه گفت، دولت آمریکا هیچ تلاشی برای اعمال تعرفه بر تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت و به ویژه کشور عمان باید بداند که وزارت خزانه داری آمریکا هر طرفی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در این اقدام دست داشته باشد هدف قرار می دهد!

یشتر نیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بیان این که تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود مدعی شد: آمریکا حفاظت از آن را تأمین می‌کند.

وی در ادامه گفت: باز بودن تنگه هرمز، بخشی از مذاکرات جاری با ایران است.

ترامپ همچنین درباره نقش عمان در این موضوع نیز هشدار داد و گفت: عمان مانند هر کشور دیگری رفتار خواهد کرد، در غیر این صورت لازم است که آن را منفجر کنیم.