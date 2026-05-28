رایزنی تلفنی امیر قطر و ترامپ درباره شرایط منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر پادشاهی قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد که «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر این کشور، تماسی تلفنی از سوی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا دریافت کرده است. در این تماس، طرفین آخرین تحولات و مناسبات منطقه‌ای را در سایه ضرورت کاهش تنش‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

امیر قطر در این گفتگو با تأکید بر موضع همیشگی دوحه مبنی بر حفظ ثبات منطقه، تصریح کرد که اولویت‌بخشی به راهکارهای دیپلماتیک و مسیرهای سیاسی، تنها راه دستیابی به امنیت پایدار و جلوگیری از تصاعد بحران در منطقه است.

بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور ماجراجوی آمریکا نیز با اشاره به جایگاه قطر در پیشبرد مسیرهای آرام‌سازی، از نقش این کشور در حمایت از میانجی‌گری‌های منطقه‌ای و تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها جهت تقویت ثبات قدردانی کرد.