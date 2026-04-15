به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دیوان امیری قطر از تماس تلفنی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا با «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر خبر داد و افزود که دو طرف در این تماس تلفنی درباره ضرورت کاهش تنش‌ها در منطقه و تضمین ثبات در بازارهای جهانی انرژی گفتگو کردند.

براساس گزارش دیوان امیری، آل ثانی در این تماس تلفنی، بر نقش کشورش به عنوان یک شریک قابل اعتماد در حمایت از ثبات بازارهای جهانی انرژی تأکید و تصریح کرد که قطر همچنان به انجام تعهدات خود در قبال شرکای بین‌المللی پایبند است.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای دور نگه داشتن منطقه از تنش‌های بیشتر، راهکارهای دیپلماتیک را تنها مسیر اصلی برای حل بحران‌ها دانست.

بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور آمریکا در این گفتگو ضمن قدردانی از نقش قطر در میانجی‌گری‌های منطقه‌ای، بر تمایل واشنگتن جهت هماهنگی با دوحه در خصوص امنیت انرژی و ثبات بازارها تأکید کرد.