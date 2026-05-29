هشدار نارنجی و زرد در مازندران؛ از موج گرما تا طوفان ۳ متری دریا

حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار سطح زرد شماره ۱۰ گفت: بر اساس پیشبینی مرکز هواشناسی به ویژه روز جمعه ۸ خرداد، نفوذ توده هوای نسبتاً گرم باعث افزایش قابل ملاحظه و محسوس دمای هوا در سراسر استان خواهد شد.
محمدی افزود: به تمام اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستانها ابلاغ شده است که شرکتهای توزیع برق و آب منطقهای برای مدیریت پایدار شبکه و جلوگیری از قطعی احتمالی ناشی از افزایش مصرف، در حالت آمادهباش کامل قرار گیرند.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به بخش کشاورزی و دامداری تصریح کرد: به همه بهرهبرداران بخش کشاورزی به ویژه گلخانهداران، مرغداریها و دامداریها هشدار داده میشود سیستمهای تهویه خود را پایش کنند. همچنین به دلیل خشکی هوا و گرمای پیش رو، واحدهای راهداری و امدادی باید برای مقابله با حریقهای احتمالی در مراتع و جنگلها هماهنگی کامل داشته باشند.
وی در ادامه از ابلاغ وضعیت نارنجی دریایی خبر داد و اظهار کرد: طبق هشدار سطح نارنجی شماره ۷ هواشناسی دریایی، دریای خزر از بعدازظهر جمعه ۸ خرداد تا اواخر وقت یکشنبه ۱۰ خرداد با وزش باد شدید با سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت مواجه خواهد شد و شرایط طوفانی حاکم میشود.
محمدی با بیان اینکه ارتفاع موج در مناطق نزدیک به ساحل به ۲.۵ متر و در فراساحل تا ۳.۵ متر خواهد رسید، تأکید کرد: کلیه فعالیتهای تفریحی، شنا و ورزشهای آبی در سواحل استان به طور کامل ممنوع است. شیلات موظف است به سرعت به تمام تعاونیهای صیادی اطلاعرسانی کند تا تورها جمعآوری و از خروج هرگونه شناور به دریا جلوگیری شود.
وی افزود: همه بنادر استان ملزم به اتخاذ تدابیر ایمنی در اسکلهها و مهار کامل کشتیهای مستقر در بندرگاه هستند. همچنین مرزبانی و ناجی غریق باید با استقرار گشتهای مراقبتی در طول نوار ساحلی، مانع از ورود افراد به مناطق خطرآفرین شوند.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران در پایان از شهروندان و مسافران خواست توصیههای ایمنی و مدیریت مصرف انرژی را جدی بگیرند و از هرگونه تردد غیرضروری در سواحل و حریم رودخانهها طی روزهای جمعه تا یکشنبه خودداری کنند.
