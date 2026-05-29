۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

هشدار زرد هواشناسی در یزد صادر شد

یزد - کارشناس هواشناسی استان یزد از صدور هشدار سطح زرد، از وزش باد به‌نسبت شدید تا شدید، انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور و ماندگاری هوای گرم طی ۵ روز آینده خبر داد.

سید عباس میرحسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، وضعیت جوی استان را در روزهای آتی پرنوسان پیش‌بینی کرد.

وی با اعلام اینکه طی پنج روز آینده، به‌ویژه از فردا، شاهد وزش بادهای به‌نسبت شدید تا شدید در استان خواهیم بود، افزود: این پدیده جوی در ساعات بعدازظهر و شب نمود بیشتری خواهد داشت و در برخی مناطق، منجر به خیزش گرد و خاک و انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور به استان یزد می‌شود.

میرحسینی همچنین به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: علاوه بر وزش باد، برای امروز و فردا افزایش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود و این شرایطِ گرمِ هوا تا اواسط هفته آینده تداوم خواهد داشت.

