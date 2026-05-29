هشدار زرد هواشناسی در یزد صادر شد

سید عباس میرحسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل نقشههای پیشیابی، وضعیت جوی استان را در روزهای آتی پرنوسان پیشبینی کرد.
وی با اعلام اینکه طی پنج روز آینده، بهویژه از فردا، شاهد وزش بادهای بهنسبت شدید تا شدید در استان خواهیم بود، افزود: این پدیده جوی در ساعات بعدازظهر و شب نمود بیشتری خواهد داشت و در برخی مناطق، منجر به خیزش گرد و خاک و انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور به استان یزد میشود.
میرحسینی همچنین به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: علاوه بر وزش باد، برای امروز و فردا افزایش محسوس دما پیشبینی میشود و این شرایطِ گرمِ هوا تا اواسط هفته آینده تداوم خواهد داشت.
