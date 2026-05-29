ساخت ۵۰ خانه بهداشت در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه پنجشنبه در جلسه پیگیری احداث خانه های بهداشت با اعلام آغاز عملیات اجرایی همزمان بیش از ۵۰ خانه بهداشت در سطح استان گفت: برای تأمین مالی این طرح بزرگ بهداشتی، بخشی از منابع از محل اعتبارات استانی و بخش دیگر از طریق مولدسازی املاک دولتی تأمین می‌شود و جلسات پیگیری به صورت هفتگی برگزار می‌گردد.

استاندار مازندران تأکید کرد که برای جلوگیری از هرگونه تأخیر، جلسات هماهنگی و پیگیری این پروژه به صورت هفتگی و مستمر برگزار می‌شود تا موانع احتمالی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شده و مراحل اجرایی دقیقاً مطابق برنامه زمان‌بندی پیش رود.

یونسی رستمی با اشاره به نحوه تأمین مالی این پروژه‌ها توضیح داد که بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تأمین اعتبار مورد نیاز از دو مسیر دنبال می‌شود: بخشی از محل اعتبارات استانی و بخش دیگر از محل مولدسازی املاک دولتی تأمین خواهد شد تا عملیات اجرایی بدون هیچ وقفه‌ای آغاز و ادامه یابد.

استاندار مازندران همچنین از آغاز همزمان عملیات اجرایی بیش از ۵۰ خانه بهداشت در سراسر استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این پروژه‌ها در بازه زمانی مناسب به بهره‌برداری برسد تا مردم مناطق مختلف استان بتوانند از خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی بهره‌مند شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر توسعه عدالت در حوزه سلامت گفت: هرچند با محدودیت‌های اعتباری مواجه هستیم، اما با مدیریت صحیح، تدبیر و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، این طرح مهم بهداشتی را در استان پیش خواهیم برد و سطح خدمات سلامت را در مناطق مختلف مازندران ارتقا خواهیم داد.