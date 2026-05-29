به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وبگاه خبری State Scoop، گوین نیوسام، فرماندار ایالت کالیفرنیای آمریکا، با امضای یک فرمان اجرایی جدید، دستگاههای دولتی این ایالت را موظف کرد برای پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترش هوش مصنوعی آماده شوند. این دستور تازه بخشی از راهبرد گسترده کالیفرنیا برای حکمرانی فعال بر فناوری هوش مصنوعی محسوب میشود و بر آمادهسازی نیروی کار، کسبوکارهای کوچک و جوامع محلی در برابر تحولات بازار کار تمرکز دارد.
بر اساس مفاد این فرمان اجرایی، نهادهای دولتی باید تغییرات احتمالی بازار کار ناشی از توسعه هوش مصنوعی را بررسی کنند. این مطالعات حوزههایی مانند تعدیل نیرو، تغییر الگوهای استخدام، تحول مهارتهای شغلی و ایجاد شکافهای مهارتی را در بر میگیرد. دولت کالیفرنیا همچنین از این نهادهای مذکور خواسته ظرف ۱۸۰ روز پیشنهادهایی برای اصلاح احتمالی قانون ایالتی «WARN» ارائه دهند؛ قانونی که کارفرمایان را ملزم میکند پیش از اجرای اخراجهای گسترده، اطلاعرسانی رسمی انجام دهند.
هدف اصلی این بازنگری، تقویت سامانههای هشدار زودهنگام برای کارگرانی عنوان شده که ممکن است در نتیجه اتوماسیون و استقرار سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی شغل خود را از دست بدهند. مقامات ایالتی معتقدند سرعت تحول فناوری به سطحی رسیده که سازوکارهای سنتی حمایت از نیروی کار دیگر پاسخگوی تغییرات پیشرو نخواهد بود.
نیوسام در بیانیهای رسمی اعلام کرد که کالیفرنیا قصد ندارد صرفاً نظارهگر تحولات آینده باشد. او تأکید کرد این مقطع تاریخی نیازمند بازطراحی شیوه کار، حکمرانی و آمادهسازی جامعه برای اقتصاد آینده است. به گفته وی، ایالت کالیفرنیا طی سالهای اخیر تلاش کرده همزمان نوآوری، ایمنی و شفافیت را در سیاستگذاری فناوری دنبال کند، اما اکنون دامنه تغییرات ناشی از توسعه هوش مصنوعی، نیازمند بازاندیشی عمیقتر در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است.
این فرمان در شرایطی صادر شده که دولت کالیفرنیا استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مولد را در ساختار اداری خود گسترش داده است. استفاده از چتباتهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای کارکنان دولتی و همچنین توسعه سامانههای دیجیتال خدمات عمومی، بخشی از روندی است که مقامات ایالتی آن را مسیر اجتنابناپذیر تحول حکمرانی میدانند.
همزمان، دولت ایالتی تلاش دارد میان توسعه فناوری و سازوکارهای نظارتی تعادل برقرار کند. کالیفرنیا در ماه جاری از پلتفرمی با عنوان «Engaged California» رونمایی کرد. این سامانه با هدف دریافت دیدگاه شهروندان درباره آثار هوش مصنوعی بر اشتغال، خدمات دولتی و اقتصاد طراحی شده است. ساکنان این ایالت میتوانند درباره موضوعاتی مانند اتوماسیون محیط کار، استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی مولد در دولت و پیامدهای اجتماعی فناوری اظهارنظر کنند تا این دادهها در فرایند سیاستگذاری مورد استفاده قرار گیرد.
دولت کالیفرنیا پیشتر نیز در ماه مارس نیز مجموعهای از استانداردهای جدید را برای شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی تصویب کرده بود. این مقررات شامل الزامات مربوط به شفافیت، حفاظت از حقوق مدنی و همچنین برچسبگذاری برای محتوای مبتنی بر هوش مصنوعی میشود. بر همین اساس، شرکتهایی که قصد همکاری با دولت ایالتی را دارند، باید این الزامات را رعایت کنند.
کالیفرنیا اکنون یکی از مهمترین قطبهای جهانی توسعه هوش مصنوعی به شمار میرود. طبق گزارش اخیز وبگاه فوربز، ۳۲ شرکت از ۵۰ شرکت برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی مولد در این ایالت مستقر هستند و حدود یکچهارم پتنتها و مقالات علمی مرتبط با این فناوری نیز در کالیفرنیا ثبت میشوند. این تمرکز گسترده فناوری، هم فرصت اقتصادی بزرگی برای ایالت ایجاد کرده و هم نگرانیها درباره آینده اشتغال و بازآرایی بازار کار را به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری بدل ساخته است.
