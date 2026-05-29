سجاد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از مطالبات جدی صنفی واحدهای نانوایی در سال گذشته، افزایش قیمت نان بوده است، اظهار کرد: قیمت نان در ایلام نسبت به بسیاری از استان‌های کشور پایین‌تر بود و با تدابیر انجام‌شده و هماهنگی وزارت کشور و دولت، قیمت نان در استان طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت گذشته افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه ایلام از نظر تولید آرد، یکی از استان‌های برخوردار از آرد باکیفیت در کشور است، افزود: تلاش ما بر این است که این کیفیت به واحدهای نانوایی نیز منتقل شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام تأکید کرد: با توجه به افزایش قیمت نان، انتظار و مطالبه مردم نیز این است که نان با کیفیت مناسب به سفره خانوارها برسد.

غلامی ادامه داد: برای تحقق این هدف، تدابیر و راهبردهایی در راستای سیاست‌های ابلاغی سال ۱۴۰۵ اندیشیده شده و در جلسه شورای آرد و نان استان در هفته آینده، موضوع بازرسی‌ها با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.