ارزش معاملات خرد سهام به مرز ۱۷ همت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دادههای مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است که در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، ارزش کل معاملات خرد «سهام و صندوقهای سهامی» به ۱۶۸،۳۳۹ میلیارد ریال رسید.
همچنین در این مدت مجموع ارزش معاملات بازارهای بورس و فرابورس به محدوده ۱۹۳ همت رسید و ارزش کل بازارهای سهام ایران، شامل: بورس، بازار پایه و فرابورس نیز در محدوده ۱۴ هزار و ۱۸۴ همت قرار گرفت.
افزون بر این، شاخص کل بورس تهران در مبادلات روز سهشنبه با رشد ۸۱ هزار واحد معادل ۲ درصد به سطح ۴ میلیون و ۷۳هزارو ۶۵۳ واحد رسید. شاخص هموزن نیز با رشد ۱.۷ درصدی در محدوده یک میلیون و ۷۳ هزار و ۴۹۲ واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۱.۷ درصدی به سطح ۳۱ هزار و ۴۵۹ واحد رسید.
