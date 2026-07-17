ارزش معاملات خرد از مرز ۲۴.۵ همت عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، داده‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد روز چهارشنبه ارزش کل معاملات خرد «سهام و صندوق‌های سهامی» و پایانی(TAL) به ۲۴,۷۰۲ میلیارد تومان رسید.

همچنین مجموع ارزش معاملات بازارهای بورس و فرابورس به محدوده ۲۶۰ همت رسید و ارزش کل بازارهای سهام ایران، شامل بورس، بازار پایه و فرابورس نیز در محدوده ۱۶ هزار و ۷۶۸ همت قرار گرفت.

افزون بر این، شاخص کل بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته با افت (۰.۶) درصدی به سطح ۴ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۸۳۳ واحد رسید؛ و در مبادلات این روز شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۰.۲ درصدی در محدوده یک میلیون و ۳۲۶ هزار و ۲۵۷ واحد قرار گرفت.

شاخص کل فرابورس نیز با افت (۰.۰۷) درصدی به سطح ۳۸ هزار و ۲۷۱ واحد رسید؛ و در مرحله معاملات پایانی(TAL) هم ۲۱۴ نماد به ارزش ۶۴ میلیارد تومان معامله شد.