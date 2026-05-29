آیت الله حسینی: غدیر، محور عزت امت اسلامی و مقابله با استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی در خطبههای نماز جمعه یاسوج، با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات، اظهار کرد: ولادت با سعادت امام هادی(ع) و همچنین عید سعید غدیر خم را به همه شیعیان و مسلمانان تبریک عرض میکنیم.
وی با اشاره به واقعه غدیر خم افزود: پیامبر اکرم(ص) در آخرین حج خود و به فرمان الهی، حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) را به عنوان جانشین و وصی خود معرفی کرد و این مسئله بارها در طول دوران رسالت نیز مورد تأکید قرار گرفته بود.
امام جمعه یاسوج بیان کرد: در غدیر خم، پیامبر اسلام(ص) در اجتماع عظیم مسلمانان از سراسر سرزمینهای اسلامی، به صورت رسمی ولایت و جانشینی حضرت علی(ع) را اعلام کردند، اما متأسفانه این حقیقت بزرگ به فراموشی سپرده شد و امروز بسیاری از مشکلات و گرفتاریهای جهان اسلام ناشی از همین غفلت تاریخی است.
وی تصریح کرد: اگر حکومت اسلامی پس از پیامبر در اختیار اهل بیت(ع) قرار میگرفت، جامعه بشری امروز در حوزههای مختلف اخلاقی، معنوی، عدالت اجتماعی، اقتصادی و علمی شرایط متفاوت و متعالیتری داشت.
آیتالله حسینی همچنین با گرامیداشت سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره)، گفت: امام راحل اسلام ناب محمدی را احیا کرد و موجب بیداری ملتها و تحول در معادلات جهانی شد.
وی ادامه داد: امام خمینی(ره) اسلام آمریکایی و اسلام انگلیسی را نیز معرفی کرد؛ اسلامی که نسبت به ظلم و جنایت علیه مسلمانان بیتفاوت است، اسلام حقیقی نیست.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، اظهار کرد: امروز جهان اسلام در برابر فجایع انسانی غزه و لبنان مسئول است و سکوت برخی دولتهای اسلامی در قبال این جنایات قابل قبول نیست.
وی با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: ملت ایران تنها به دنبال استفاده از حقوق قانونی خود از جمله انرژی هستهای و توان دفاعی است و جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ کشوری تجاوز نکرده است.
آیتالله حسینی، وحدت و انسجام ملی را مهمترین عامل قدرت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات دشمنان دانست و افزود: مردم ایران در صحنههای مختلف نشان دادهاند که در دفاع از انقلاب و کشور خود پای کار هستند.
وی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و گرانیها، خواستار نظارت جدی مسئولان بر بازار شد و تأکید کرد: شرایط کشور شرایط جنگ اقتصادی است و همه باید با مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف به عبور از مشکلات کمک کنند.
امام جمعه یاسوج در پایان از مسئولان، کسبه و مردم خواست با حفظ همدلی و همراهی، در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کنند.
